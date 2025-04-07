В Казани полицейские начали проверку после драки между несовершеннолетними

Фото: Динар Фатыхов

В Казани полицейские начали проверку после драки между несовершеннолетними. Инцидент произошел 6 апреля во дворе одного из домов в Приволжском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В дежурную часть полиции «Промышленный» поступило сообщение о конфликте, и на место происшествия сразу выехали сотрудники правоохранительных органов. Они задержали группу подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которые участвовали в драке. Все они были доставлены в отдел полиции для допроса в присутствии законных представителей.

Реальное время / realnoevremya.ru

По предварительным данным, причиной конфликта стала словесная перепалка, возникшая на фоне неприязненных отношений между девочками. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейших действиях.



Анастасия Фартыгина