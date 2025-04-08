В Московском районе Казани отключат воду на сутки для улучшения водоснабжения

Фото: Реальное время

В Московском районе с 09.00 10 апреля до 09.00 11 апреля 2025 года будет отключено водоснабжение. Это связано с работами по улучшению системы водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Воду отключат по нескольким адресам, а в Ново-Савиновском районе возможны временные перебои и слабый напор воды. Жителям рекомендуется заранее запастись необходимым количеством воды.

Прекращение воды ожидается по следующим адресам:

Волгоградская, д. 15, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 20/32, 21, 23, 25, 27, 29; 29а;

Ак. Королева, д. 2, 3, 4, 4а, 4Б, 6, 8, 8а; 8Б, 19;

Б.Шоссейная, д. 6, 14;

Волгоградская, д. 1, 2, 2а, 2Б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8 кор.1, 8 корп.2; 9, 10, 10а, 11, 11А, 12, 13, 14, 14а, 14Б,

Воровского, д. 17, 19, 19а;

Восстания, д. 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36/62, 37, 38/51, 39/60, 40/160, 41/49, 43, 50, 54;

Восход, д. 20;

Реальное время / realnoevremya.ru

Гагарина, д. 24, 24а, 26, 26а, 28Б, 28в, 28г, 28е, 28к, 28 кор.1,2; 83, 83а, 85, 87/68, 87а, 87Б, 87в, 89/55, 91/164, 93/191, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 107;

Декабристов, д. 154, 154а, 154 кор.1, 156, 156А, 158, 158а, 158 кор.1; 158/1, 158/2, 160/40, 162, 164а, 164/91, 166, 168, 100, 100Б, 102, 102 кор.1, 104, 106, 106а, 106Б, 106 кор.1, 108, 108а, 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114 кор.1, 116, 127, 150, 150/1, 150а, 152, 170, 172, 174, 176, 178а, 178в, 180, 180а, 180Б, 182, 182а, 184, 184а, 186, 187а, 189, 189/1, 191/93, 193;

Енисейская, д. 2/23, 3а, 4, 4а, 5, 6/64, 7, 8, 12;

Ленская, д. 2, 3а, 3а/1, 4, 10;

Партизанская, д. 21, 23, 25, 27, 52;

пр. Ибрагимова, д. 2, 4, 6, 8а, 12, 14, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 28, 28а, 28 кор.1, 30, 30а, 30Б, 32/20, 32а, 32Б, 34, 34/2, 36, 38, 40/24;

пр. Ямашева, д. 4, 6, 8, 10, 10 кор.1, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а; 24/40;

Тверская,д. 2а, 3, 5, 5а, 5а корп.1, 6, 7, 9, 9а, 9Б;

Тунакова, д.39, 41, 41а, 43, 43а, 45 кор.1; 2; 3; 45а, 47, 47а, 49/41, 50, 51/38, 52, 52а, 53а, 54, 54а, 55/89, 56, 56а, 58, 60/39, 62/36, 64/6, 66, 68/87;

Фурманова, д. 5а, 15а , 23/2, 25, 27, 50а.

Понижение давления воды будет по следующим улицам:

Октябрьская, д. 25, 26, 27, 27а, 28, 30, 30 кор.1, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Волгоградская, д. 22, 22а, 24, 26, 28, 30/53. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Воровского, д. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Восстания, д. 9, 10, 11, 12, 12а, 12Б, 12а кор.1, 12а/1, 13, 14/4, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 18Б/1. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Восстания, д. 18в, 18г, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 25а, 25/1, 26, 26/1, 26/2, 27, 27/1, 29. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Восстания, д. 1/79, 2/81, 3, 3/1, 3/2, 4, 4а, 4/1, 5, 6, 6 кор.1; кор.2, 7, 8, 8а, 8а/1, 8а кор.1. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Гагарина, д. 2/91, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 12Б, 14, 16, 18, 18А, 20, 20а. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Гагарина, д. 73а, 75, 75Б, 77, 77а, 77Б, 77в, 77в корп.1; 77г, 79, 79а, 79Б, 81А, 81/23. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Гагарина, д. 22, 51, 53, 55, 59а, 59а/1, 59Б, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65а, 65Б, 65в, 67, 69, 71, 73/14. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Коллективная, д. 25, 25а, 27, 29, 31, 31а, 33, 33а, 35, 37, 39. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Короленко, д. 32, 38, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 53/30, 55, 57, 59, 61, 63, 63/1, 65, 67, 67а. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Короленко, д. 69, 71, 73, 75, 77, 79/1, 81/2, 83, 85, 85а, 87, 87а, 87Б, 89, 91/2, 93, 93а, 95. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Короленко, д. 97, 97а, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Октябрьская, д. 1, 1а, 3, 3а, 3Б, 4/14, 5, 5а, 8, 10, 10а, 10г/16, 12, 13, 13а, 14/73, 15, 15а. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

Октябрьская, д. 16, 16а, 16/1, 17, 17а, 18, 18/1, 19, 19а, 20, 21, 21а, 21Б, 22, 23, 23а, 23Б, 24. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

пр. Ибрагимова, д. 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 23/81, 25, 25 кор.1. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения);

пр. Ибрагимова, д. 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43Б. Будет понижено давление воды (ориентировочно вода будет по 3-й этаж, возможны кратковременные отключения водоснабжения).

Анастасия Фартыгина