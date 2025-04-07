В Высокогорском районе Татарстана в ДТП погиб водитель при столкновении с грузовиками

Фото: Максим Платонов

В Высокогорском районе Татарстана произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительным данным, 53-летний водитель ГАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF. После этого он также задел еще один грузовик — Sitrak. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.

Водитель ГАЗа погиб на месте происшествия. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы, на месте работают автоинспекторы.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.

Анастасия Фартыгина