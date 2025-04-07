В России стартовала онлайн-платформа для обучения русскому языку для мигрантов

Фото: Мария Зверева

В России запустили новую онлайн-платформу для изучения русского языка, разработанную Томским государственным университетом. Она поможет мигрантам подготовиться к приезду в страну, освоить базовые знания языка и адаптироваться к жизни в России. Об этом сообщили в ТАСС.

В пресс-службе ТГУ сообщили, что интерфейс платформы доступен на русском, английском, таджикском и узбекском языках.

— Платформа позволяет начинать обучение даже до приезда в Россию. Иностранцы смогут изучать русский язык и знакомиться с культурой страны, находясь у себя дома, — говорится в сообщении.

На платформе есть материалы для социокультурной адаптации мигрантов. Они помогут разобраться в вопросах, таких как открытие банковского счета, вызов скорой помощи или получение необходимой информации о законодательстве. Учебные модули по русскому языку включают ситуации из реальной жизни, что делает обучение более практичным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Каждый пользователь будет проходить тест для определения начального уровня знаний. Затем система создает индивидуальную образовательную траекторию — от основ алфавита до диалогов и грамматики, в зависимости от результатов теста.

— Таким образом, любой человек сможет учиться в удобном для него темпе, — подчеркнула куратор проекта Дарья Маслова.

В ближайших планах — перевод платформы на еще 11 языков и улучшения с использованием искусственного интеллекта для оценки навыков говорения.

Кроме того, с 2024 года ТГУ будет проводить экзамены по русскому языку как иностранному и основам законодательства для мигрантов, желающих получить разрешение на работу или временное проживание в России. Экзамены будут проводиться в электронном формате, что обеспечит удобство и прозрачность процесса.

Напомним, что Министерство науки и высшего образования России приступило к разработке единых требований по владению русским языком для иностранных граждан, планирующих поступать в российские вузы.



Анастасия Фартыгина