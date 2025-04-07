В России стартовала онлайн-платформа для обучения русскому языку для мигрантов
В России запустили новую онлайн-платформу для изучения русского языка, разработанную Томским государственным университетом. Она поможет мигрантам подготовиться к приезду в страну, освоить базовые знания языка и адаптироваться к жизни в России. Об этом сообщили в ТАСС.
В пресс-службе ТГУ сообщили, что интерфейс платформы доступен на русском, английском, таджикском и узбекском языках.
— Платформа позволяет начинать обучение даже до приезда в Россию. Иностранцы смогут изучать русский язык и знакомиться с культурой страны, находясь у себя дома, — говорится в сообщении.
На платформе есть материалы для социокультурной адаптации мигрантов. Они помогут разобраться в вопросах, таких как открытие банковского счета, вызов скорой помощи или получение необходимой информации о законодательстве. Учебные модули по русскому языку включают ситуации из реальной жизни, что делает обучение более практичным.
Каждый пользователь будет проходить тест для определения начального уровня знаний. Затем система создает индивидуальную образовательную траекторию — от основ алфавита до диалогов и грамматики, в зависимости от результатов теста.
— Таким образом, любой человек сможет учиться в удобном для него темпе, — подчеркнула куратор проекта Дарья Маслова.
- В ближайших планах — перевод платформы на еще 11 языков и улучшения с использованием искусственного интеллекта для оценки навыков говорения.
Кроме того, с 2024 года ТГУ будет проводить экзамены по русскому языку как иностранному и основам законодательства для мигрантов, желающих получить разрешение на работу или временное проживание в России. Экзамены будут проводиться в электронном формате, что обеспечит удобство и прозрачность процесса.
Напомним, что Министерство науки и высшего образования России приступило к разработке единых требований по владению русским языком для иностранных граждан, планирующих поступать в российские вузы.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.