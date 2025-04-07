В России запретили рекламу на сайтах экстремистских организаций

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Это касается таких платформ, как Instagram* и Facebook*, которые уже запрещены в стране. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.

Теперь ответственность за нарушение этого запрета будет нести как рекламодатель, так и распространитель рекламы. Штрафы могут достигать 2,5 тыс. рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Кроме того, новые правила сокращают срок хранения информации о размещенной онлайн-рекламе до трех лет. Ранее этот срок составлял пять лет. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, что было предложено Ассоциацией блогеров и агентств.

Также Путин подписал закон, разрешающий компаниям привлекать к работе подростков в возрасте от 14 до 18 лет в выходные дни или во время каникул.



Анастасия Фартыгина