В России запретили рекламу на сайтах экстремистских организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещение рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Это касается таких платформ, как Instagram* и Facebook*, которые уже запрещены в стране. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства.
Теперь ответственность за нарушение этого запрета будет нести как рекламодатель, так и распространитель рекламы. Штрафы могут достигать 2,5 тыс. рублей для физических лиц, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Кроме того, новые правила сокращают срок хранения информации о размещенной онлайн-рекламе до трех лет. Ранее этот срок составлял пять лет. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, что было предложено Ассоциацией блогеров и агентств.
Также Путин подписал закон, разрешающий компаниям привлекать к работе подростков в возрасте от 14 до 18 лет в выходные дни или во время каникул.
Справка
* Запрещены в России. Принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена.
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