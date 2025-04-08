«Казань Экспо» подтвердил соответствие стандартам «Халяль» перед KazanForum

Фото: Динар Фатыхов

Международный выставочный центр «Казань Экспо» подтвердил соответствие стандартам «Халяль» от «Роскачества-Халяль». Это решение стало важным шагом накануне международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае 2025 года. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно информации от пресс-службы Роскачества, «Казань Экспо» успешно прошел инспекционный контроль и теперь может организовывать мероприятия в соответствии с нормами ислама. Это включает подготовку помещений и обслуживание гостей с учетом принципов халяль.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Инфраструктура «Казань Экспо» предоставляет все условия для проведения переговоров, деловых встреч и выставок с учетом норм ислама, что делает площадку уникальной для международных партнеров, — уточнили в пресс-службе.

Форум KazanForum пройдет с 13 по 18 мая 2025 года и соберет представителей многих исламских стран.

Напомним, что с 14 по 16 мая в Казани, в рамках культурной программы KazanForum, состоится Международный турнир молодых поваров Young Chefs International. Мероприятие пройдет на площадке МВЦ «Казань Экспо», где гости смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и попробовать блюда, приготовленные финалистами.

Анастасия Фартыгина