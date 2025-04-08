В России могут запретить продажу пневматических винтовок до 18 лет

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, который запрещает продажу пневматических винтовок и сигнальных пистолетов лицам младше 18 лет. Документ опубликовали в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предлагается установить возрастные ограничения на приобретение изделий, схожих с оружием, включая пневматические винтовки и пистолеты с дульной энергией до 3 Дж.

— Такое право будет предоставлено только гражданам РФ, достигшим 18 лет, — уточняют авторы.

Реальное время / realnoevremya.ru

В настоящее время действующее законодательство не имеет возрастных ограничений для покупки пневматического оружия. Авторы инициативы подчеркивают, что возможность его приобретения несовершеннолетними остается высокой, так как такие товары продаются как в интернет-магазинах, так и на других торговых площадках.

По мнению депутатов, принятие этого законопроекта поможет снизить риск трагических инцидентов, связанных с безответственным использованием пневматического оружия, а также повысит безопасность несовершеннолетних и общества в целом.

Анастасия Фартыгина