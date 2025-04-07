В Зеленодольске после смертельного ДТП обсудили меры по повышению безопасности на дорогах

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

В Зеленодольске на пешеходном переходе погиб 17-летний местный житель. Водитель автомобиля, который сбил подростка, не заметил ни светофора, ни пешехода из-за тонированных стекол. Мэр города Михаил Афанасьев провел экстренное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Начальник отдела ГИБДД Рамиль Идиятуллин рассказал о поведении водителя на месте происшествия.

— Первое, что мне сказал: «Я светофор вообще не видел», — сказал он.

После наезда на пешехода водитель вызвал скорую помощь, но вместо оказания первой помощи начал снимать тонировочную пленку с лобового стекла. Однако сотрудники ГАИ успели зафиксировать, что показатель светопропускаемости стекол составил всего 3% вместо необходимого уровня в 30%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ДТП произошло в 18.45, когда световой день уже закончился, что могло стать причиной того, что водитель не увидел пешехода. Мэр Афанасьев заметил, что такие ситуации происходят из-за желания некоторых водителей выделиться на дороге.

— Это психологический момент — желание показать себя, прячась за глухой тонировкой, — добавил он.

Градоначальник поручил разработать предложения по дополнительному финансированию мероприятий по безопасности дорожного движения. Он также призвал к сотрудничеству управляющие компании и активных граждан для выявления автомобилей с незаконной тонировкой.

Зеленодольский суд проявляет строгость к нарушителям: за повторные задержания за незаконную тонировку водителям грозит от 7 до 9 суток ареста. За первый квартал этого года в городе было привлечено к ответственности 85 водителей, не пропустивших пешеходов, и составлено 127 протоколов на пешеходов за нарушение правил перехода дороги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Подполковник Идиятуллин уточнил, что культура поведения на дороге оставляет желать лучшего как у водителей, так и у пешеходов. Он призвал всех участников дорожного движения быть более внимательными и ответственными. В этом году в Зеленодольске планируется установка дорожных камер на трех перекрестках для фиксации нарушений.

Анастасия Фартыгина