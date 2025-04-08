Сегодня в Татарстане потеплеет до +20 градусов
Днем в отдельных районах возможна гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Утром местами туман, днем в отдельных районах возможна гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный 9—14 м/с, местами с порывами до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +7 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +15 до +20 градусов, в Казани — от +15 до +17 градусов.
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