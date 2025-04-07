Путин подписал закон о привлечении к работе в выходные подростков от 14 лет

Фото: Динар Фатыхов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий компаниям привлекать к работе подростков в возрасте от 14 до 18 лет в выходные дни или во время каникул. Документ опубликован на сайте правительства.

Напомним, устроиться будет возможно по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обязательным условием для трудоустройства станет письменное согласие работника, если ему уже исполнилось 15 лет. Если работнику только 14 лет, потребуется также согласие одного из родителей. Для детей-сирот необходимо еще и согласие органа опеки и попечительства.

Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Как рассказал «Реальному времени» директор татарстанского центра занятости Тимур Муллин, подростки и так законодательно имеют право работать. Поправки к законопроекту регулируют трудовые отношения и сокращают риски нелегального найма детей. В то же время все эксперты издания сошлись во мнении: школьники трудоустраиваются очень охотно.

Елизавета Пуншева