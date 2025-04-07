Путин подписал закон о привлечении к работе в выходные подростков от 14 лет
Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий компаниям привлекать к работе подростков в возрасте от 14 до 18 лет в выходные дни или во время каникул. Документ опубликован на сайте правительства.
Напомним, устроиться будет возможно по направлению службы занятости или в составе студенческих отрядов, включенных в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Обязательным условием для трудоустройства станет письменное согласие работника, если ему уже исполнилось 15 лет. Если работнику только 14 лет, потребуется также согласие одного из родителей. Для детей-сирот необходимо еще и согласие органа опеки и попечительства.
Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
Как рассказал «Реальному времени» директор татарстанского центра занятости Тимур Муллин, подростки и так законодательно имеют право работать. Поправки к законопроекту регулируют трудовые отношения и сокращают риски нелегального найма детей. В то же время все эксперты издания сошлись во мнении: школьники трудоустраиваются очень охотно.
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