В России за сутки потушено 32 пожара, в Татарстане — пять возгораний

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За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 32 лесных пожара. Огонь удалось потушить в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время продолжаются работы по тушению 49 лесных пожаров. В ликвидации возгораний задействовано 1405 человек и 266 единиц техники. Авиационный мониторинг осуществляет два воздушных судна.

Режим чрезвычайной ситуации в стране введен в двух регионах. Особый противопожарный режим действует в 19 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 64 субъектах России.

В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы пять раз выезжали на тушение пожаров, из которых два произошли в жилом секторе. Также было зафиксировано 11 выездов по ложным вызовам и восемь выездов для взаимодействия с другими службами. Семь раз пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики происшествий не зарегистрировано.

Анастасия Фартыгина