Китай выразил готовность содействовать продвижению переговоров России и Украины

В Китае выразили готовность сыграть конструктивную роль в продвижении российско-украинских переговоров, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



Он подчеркнул, что Пекин намерен взаимодействовать с каждой из заинтересованных сторон для скорейшего завершения конфликта:

— Китай и Россия будут вместе содействовать развитию подлинных многосторонних отношений в мире, способствовать формированию многополярных механизмов и демократизации международных связей, — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР.

Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что российско-китайские отношения продемонстрировали твердую тенденцию развития. По мнению главы МИД КНР, желание Москвы и Пекина развивать сотрудничество в различных направлениях укрепилось.

Переговоры Ван И и Сергея Лаврова проходят в Китае, в городе Тунси. Там министр иностранных дел России примет участие в третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана.

После начала Россией специальной военной операции на Украине на Китай стали оказывать давление США. Однако Китай намерен продолжать сотрудничать с Москвой и не планирует присоединяться к антироссийским санкциям. Официальный представитель МИД КНР заявил, что попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются.

Маргарита Головатенко