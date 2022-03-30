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Лавров: Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно

18:59, 30.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Лавров: Киев понял, что вопрос Крыма и Донбасса решен окончательно

Москва расценивает результаты российско-украинских переговоров в Стамбуле как позитивное продвижение вперед. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса. Также они показали понимание того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, передает «РИА Новости» его слова.

Вчера в Стамбуле прошли первые с 7 марта очные переговоры России и Украины. По словам российской стороны, они прошли конструктивно. Киев попросил оформить окончательное решение на встрече глав государств двух стран. Все детали — в материале «Реального времени».

Сегодня глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Украина вчера впервые зафиксировала свою готовность к выполнению ряда важнейших условий для строительства добрососедских отношений с Россией.

Татьяна Леухина
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