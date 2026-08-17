«Ак Барс» все еще скромен на рынке: зачем казанцам 37-летний Андрей Стась?

Экс-нападающий минского «Динамо» едет в Татарстан на роль Михаила Фисенко?

Фото: Динар Фатыхов

37-летний нападающий Андрей Стась с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Ак Барсе». В ближайшее время казанцы должны официально объявить трансфер белорусского форварда. Для чего «Ак Барсу» необходим Стась — разбирались в материале «Реального времени».

«Ак Барс» роликом с Алистровым косвенно анонсировал переход Стася?

Первые слухи о том, что «Ак Барс» собирается приобрести нападающего Андрея Стася, появились еще в первой половине августа. На прошлой неделе они приобрели уже конкретную форму, вполне с ясными очертаниями. Белорусское издание «Прессбол» сообщает, что стороны игрока и казанского клуба уже практически достигли договоренностей по контракту сроком на один год. Зарплата форварда в столице Татарстана за этот период составит 10—15 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Понятно, что в век бесконечных инсайдов, трансферных слухов к информации нужно подходить предельно осторожно и осведомленно. Но, кажется, и сам «Ак Барс» потихоньку открывает завесу этой сделки.

На днях пресс-служба казанского клуба в своих аккаунтах социальных сетей выложила ролик, где белорусский нападающий Владимир Алистров вспоминает соответственно всех белорусов, когда-либо выступавших в джерси «Ак Барса». Учитывая находчивость и тонкость работников медиаслужбы «барсов», вряд ли это видео не несло в себе никакой подоплеки и было выложено случайно. Приезд Андрея Стася в столицу Татарстана, судя по всему, дело ближайшей недели.

Стась приезжает в «Ак Барс» на роль Михаила Фисенко

Зачем 37-летний форвард понадобился казанцам? Возможно, ответ кроется в том, что «Ак Барс» так и не смог договориться о продлении контракта с нападающим Михаилом Фисенко. 36-летнего хоккеиста казанцы ждали в составе и были не против пролонгировать с ним соглашение на один сезон. Однако конкретного ответа «Ак Барсу» Фисенко по контракту не дал к августу, как, впрочем, и по своему решению официально завершить игровую карьеру. Клуб оттягивал как мог вопрос с поиском центрального нападающего в третье звено, но ждать дольше уже было нельзя. Новый сезон КХЛ стартует буквально через две недели.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Да, фактически Андрей Стась приезжает в «Ак Барс» на место Михаила Фисенко. Такой же опытный, матерый хоккеист, повидавший в лиге многое и имеющий авторитет. Стась первым среди белорусских хоккеистов достиг отметки в 1 000 проведенных матчей в КХЛ. Как раз по ходу серии с «Ак Барсом», во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина в минувшем сезоне, форварду устроили грандиозное чествование на «Минск-Арене» по данному поводу.

Как и в случае с Алексеем Бывальцевым, в кандидатуре Андрея Стася был явно заинтересован лично главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. С нападающим наставник пересекался в «Тракторе». Стась — вполне рабочий вариант для нижних звеньев. К тому же авторитет Андрея позволит ему держать раздевалку в «Ак Барсе». В это межсезонье мы увидели, как сильно поменялся состав казанцев по сравнению с прошлым годом. Ушло много прежних лидеров, в команду активно вводятся тренерским штабом «Ак Барса» молодые воспитанники местной системы. Безусловно, Гатиятулину необходим проверенный, надежный игрок, который будет, так скажем, мостиком между наставником и остальными хоккеистами.

Очень скудная летняя трансферная кампания в исполнении «Ак Барса»

Ждать голевых подвигов от Стася в новом сезоне КХЛ глупо и наивно. Он приезжает в «Ак Барс» под конкретную роль и задачи. Если во второе звено активно наигрывается Алексей Бывальцев, значит, Стась и Кателевский будут центрить нижние звенья команды.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любопытно, будут ли в исполнении «Ак Барса» еще трансферы до конца августа. Пока новичок в составе казанского клуба по факту один — это Алексей Бывальцев. Даже если «Ак Барс» подпишет Стася, тем не менее трансферную кампанию клуба будет сложно назвать удовлетворительной.

В принципе, такого скудного усиления у «Ак Барса» не было как минимум в последние 5—6 летних межсезоний. Интересно даже узнать, а работал ли когда-то клуб скромнее на трансферном рынке летом за всю историю своего пребывания в КХЛ?

Мы не говорим, что Бывальцев и Стась — слабые или плохие хоккеисты. Просто на фоне ушедших Яшкина, Барабанова, Тодда, Сафонова и других прежних лидеров компенсировать уровень команды, поддерживать высокий статус «Ак Барса» как организации такими новыми именами невозможно.