Генштаб России: проведение специальной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию

Проведение специальной военной операции на Украине никак не влияет на весеннюю призывную кампанию, которая начнется в России 1 апреля. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский.

Для участия в ней направляют только офицеров и военнослужащих по контракту. Как правило, для прохождения военной службы направляются граждане от 20 до 23 лет, которые закончили учебу в образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Количество юношей, которых призывают на военную службу в армию сразу после завершения обучения в школе, невелико и не превышает 5%, заявил Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Вчера глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил, что россияне, которые этой весной отправляются на срочную военную службу, не будут направляться ни в какие горячие точки. А всех военнослужащих весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы уволят в запас и отправят к местам проживания.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине. Однако позже выяснилось, что в частях ВС РФ, которые участвуют в операции, были срочники. В Главную военную прокуратуру направили материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за это.



Татьяна Леухина