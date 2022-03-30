Песков: оплата газа за рубли не начнется 31 марта, это долгий процесс

О переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о вчерашних переговорах Москвы и Киева, заявил, что еще предстоит большая работа. Сегодня, по словам представителя Кремля, глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский даст дополнительные разъяснения по переговорному процессу.

— Позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор. В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов, еще предстоит весьма и весьма длительная работа, — цитирует Пескова ТАСС.

Песков не стал отвечать, почему переговоры в Стамбуле продлились один день, а не два, как ранее было заявлено. А вот в ответ на вопрос о том, доложил ли Мединский президенту России Владимиру Путину об итогах встречи, Песков пошутил:

— Ну а как вы думаете? Нет, затаил.

Фото: tccb.gov.tr

Представитель Кремля не стал комментировать и предложения Киева по решению вопроса Крыма и Донбасса невоенным путем.

— Мы не будем вторгаться в Крым, это часть России, — иронически ответил на это Песков. — По нашей Конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено.

О поставках газа за рубли и пошатнувшемся престиже доллара

Говоря о поставках газа за рубли, Песков сообщил, что данные о механизме будут доступны, и призвал дождаться 31 марта — срока исполнения поручения главы государства по разработке этого порядка.

При этом сама оплата в рублях будет приниматься не с завтрашнего дня.

— Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс. Это же не значит, что все, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено (в рублях). Нет, там более растянутый по времени процесс технологически, — добавил он (цитата по ТАСС).

Фото: Анна Сейтумерова

Так как престиж доллара в мире «зашатался», альтернативой является расширение использования национальных валют, заявил пресс-секретарь президента России.

— С учетом того, что престиж, например, доллара как основной мировой резервной валюты изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным международным признанным валютам тоже сейчас не на высшем уровне, единственной и неизбежной альтернативой этим процессам будет расширение практики использования национальных валют, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

А вот рассуждения экспертов о возможности создания новой платежной единицы для расчетов России с дружественными странами Песков назвал «некими предположениями». Однако допустил, что идея спикера Госдумы Вячеслава Володина о расширении списка товаров, экспортируемых РФ за рубли, может быть проработана.

Об отношениях с Китаем

Прокомментировал Песков и сближение России с Китаем, которое отчетливо наблюдается сейчас. По его словам, это не вопрос последних недель или месяцев, а многолетняя работа.

— Это позитивный двусторонний багаж наших отношений, который мы вместе несем дальше. И он наработан за последние несколько десятилетий, — приводит ТАСС слова Пескова. — Это не сближение России с Китаем в последнее время, это планомерное развитие отношений, которые на самом деле находятся на очень высоком уровне, это стратегическое привилегированное партнерство

Председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля отметил, что Москва расценивает Пекин как партнера и союзника, «всячески поддерживает и рассчитывает на дальнейшее развитие этих отношений».

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