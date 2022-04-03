Цитаты недели: Путин — о популизме наизнанку, Лавров — о пещерной русофобии, Кадыров — о захвате Киева

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

При перечислении антироссийских санкций Запада можно сбиться со счета, русофобия переходит границы разумного, а Европа не желает расплачиваться рублями за российский газ, предпочитая поступиться комфортом своих граждан. Специальная военная операция России на Украине длится уже больше месяца и по-прежнему остается одной из главных тем обсуждения. «Реальное время» собрало самые яркие высказывания о спецоперации и ее отголосках за прошедшую неделю.

О цене абстрактной североатлантической солидарности

Судя по заявлениям отдельных политиков, они готовы пренебречь интересами своих граждан, лишь бы понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену. Какой-то популизм наизнанку: людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок — и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной североатлантической солидарности.

Президент России Владимир Путин считает, что Запад в своем стремлении противостоять Москве всеми силами и средствами вредит своему населению. Европейские страны, отказывающиеся от российского газа и нефти, не в состоянии обеспечить себя ими сполна из других источников, а простым гражданам, по которым это решение и ударило сильнее всего, они советуют ограничиваться в комфорте. Путин напомнил, что «российский газ — это более дешевая энергия, тепло, свет в домах европейцев», а также «конкурентоспособность европейских предприятий и самих европейцев». Получается, отказываясь от него, правящие западные элиты предлагают заплатить гражданам слишком большую цену «за свои амбиции и недальновидные действия как в политике, так и в экономике», в том числе и за экономическую войну против России.

Об антироссийском плацдарме на Украине

Россия предлагала переговоры, заключение разного рода соглашений, которые должны были гарантировать и безопасность Украины, и защиту национальных интересов России. Все эти требования годами игнорировались, а из Украины, точнее, из украинской территории НАТО тоже годами создавало антироссийский плацдарм. Вступление Украины в НАТО, создание натовских военных баз на ее территории казалось вопросом уже решенным. Вопрос был только во времени.

Спустя три недели онлайн-встреч, 29 марта делегации России и Украины приехали в Стамбул и сели за стол переговоров. О подписании соглашения пока речи не идет, но стороны говорят о первых шагах к нему. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что Москва получила от Украины письменные предложения, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу и отказ от вступления в НАТО — принципы возможного будущего договора. На следующий день после переговоров он заявил, что Киев впервые за последние годы заявил «о своей готовности договариваться с Россией». По мнению Мединского, если Украина выполнит все свои предложения, то угроза создания на ее территории натовского плацдарма сойдет на нет.



О пещерном нутре русофобии

Это [русофобия], конечно, меня поразило, потому что вскрыло вот это пещерное нутро русофобии, которое жило очень долго, потому что просто так, за один день, пробудить такие чувства невозможно. Значит, их тщательно скрывали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ненависть к русским, которая на Западе приобрела совершенно беспрецедентный характер, существовала давно, а специальная военная операция на Украине стала лишь катализатором. По его мнению, главы западных стран активно поощряют такие взгляды, подпитывают их. Но все же есть здравомыслящие европейские лидеры, которые «видят всю пагубность разжигания такого рода русофобии», уверяет Лавров.



О бессмысленности попыток сдержать Китай и Россию

Доклад Пентагона преисполнен мышлением эпохи холодной войны и идеологией блокового противостояния. Китай и Россия являются крупными державами. Планы и попытки США сдерживать нас или оказывать давление не увенчаются успехом.

На фоне спецоперации под опалу США попадает не только Россия, но и Китай, который не желает разрывать отношения с ней и присоединяться к антироссийской политике Запада. В Стратегии национальной обороны Пентагон указал, что Россия представляет для Штатов «острые угрозы», а Китай назван «наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом». В ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США следует прекратить «создавать воображаемых противников». Он посоветовал американским властям пересмотреть их обязательства по украинскому кризису и принять во внимание озабоченности других государств по их безопасности.

О расчетах за газ в рублях

Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. Раньше надо было думать. Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах <...> Газ добывается в сложных природных климатических условиях. Это тяжелейшая работа. Если хотите получать газ — ищите рубли. По-другому не должно быть.

После того, как президент России Владимир Путин поручил принимать отплату за отечественный газ исключительно в рублях, европейские страны начали отказываться выполнять такие условия. На это председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил им, что они сами «доигрались» — к отказу от доллара и евро привела их антироссийская политика после начала спецоперации на Украине. Более того, он призвал расширить перечень товаров, экспортируемых за рубли, включив в него нефть (от которой, кстати, уже отказались США), зерно, масло, уголь, металлы, лес и тому подобное. По мнению Володина, России такой расклад выгоден.

Об эре региональных валют

Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой. Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят. Наступает эра региональных валют.

О подорванном доверии к доллару и евро на этой неделе заявил и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он считает, что их эпоха завершается, наступает время региональных валют и «договариваться о новом финансовом миропорядке придется», даже если Западу этого не хочется. Бывший российский президент уверен, что «адские санкции» и антироссийская политика Европы и США запустили процесс формирования «новой логики мировых экономических отношений» и «обновленной финансовой системы», и пути назад уже нет. Доллару и евро уже не вернуть своего авторитета, считает Медведев.

Об отказе участвовать в антироссийской истерии

Сербия никогда не будет частью антироссийской истерии, при которой отнимают имущество российских граждан и Российской Федерации, как и не будет запрещать российские СМИ, выгонять из школ русских детей, а русских писателей и ученых вычеркивать из школьных учебников. Цивилизация, которая уберет русских писателей, ученых, борцов за свободу, цивилизация, которая бы отреклась от всего, что российский народ дал миру, была бы очень бедной цивилизацией. Те, кто хотел бы вычеркнуть Достоевского, никогда не читали, что мир не стоит [даже] одной детской слезы, поэтому они могут призывать к убийству русских детей.

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин осудил русофобию, развязанную западным странами, и наотрез отказался быть ее частью. Исключение русских детей из школ, отказ от лечения россиян, нуждающихся в медицинской помощи, что, по его словам, уже стало нормой, он назвал непостижимым. Вулин указал, что Сербия сама выбирает своих друзей, а Россия в 2015-м оказала ей жест поддержки, наложив вето в Совете безопасности ООН на резолюцию, которая могла провозгласить народ страны первым в истории виновником геноцида.

О непонимании США стиля Кремля

К нашему сожалению, и это даже вызывает нашу обеспокоенность, получается, что ни Госдеп, ни Пентагон не обладают реальной информацией о том, что происходит в Кремле. Они просто не понимают, что происходит в Кремле, они не понимают президента [России Владимира] Путина, они не понимают механизм принятия решений и не понимают стиль нашей работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил некоторые «ошибочные» и «опрометчивые» действия и высказывания американский властей дезинформированностью и непониманием с их стороны стиля работы московского Кремля. Часть из них по этой причине оборачивается «очень плохими последствиями», отметил он.

О мечте народа Южной Осетии

Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь, чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время. Республика Южная Осетия будет в составе своей исторической родины — России.

Вслед за главами Луганской и Донецкой народных республик, признанных Москвой за три дня до начала спецоперации, о планах войти в состав России заговорила и Южная Осетия. Президент республики Анатолий Бибилов назвал это стремление «вековой мечтой осетинского народа». Воплотить ее через референдум он намерен в кратчайшие сроки — упускать возможность воссоединиться с Россией, как это было в 2014 году, когда в «родную гавань» возвращался Крым, Южная Осетия не намерена. Бибилов обратил внимание, что сегодня «русский мир отстаивает интересы тех, кто ему привержен», и поблагодарил Россию и ее народ за помощь Южной Осетии в 2008-м.

О намерении захватить Киев

Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если бы нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок <...> Наводить порядок — это одно, а уничтожать этих бандеровцев и нациков мы обязаны втройне. Я сегодня вас собрал, чтобы еще раз сказать всем врагам, что мы не уменьшаемся, мы приумножаемся. И наших единомышленников становится все больше и больше.

Главу Чечни Рамзана Кадырова, уже неоднократно побывавшего в зоне боевых действий, не устроило, что после российско-украинских переговоров в Стамбуле Минобороны России решило кардинально сократить военную активность Вооруженных сил страны на киевском и черниговском направлениях. Он придерживается совершенно иной стратегии — идти до конца и взять Киев. Это, по его расчетам, вполне реально. Особую задачу он видит в уничтожении украинских националистов, ее Кадыров называет «обязанностью».