Медведев: наступает эра региональных валют

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил мнение, что в настоящее время наступает эра региональных валют и отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой.



— Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, введенные против России санкции «возвращаются на Запад бумерангом». Растет глобальная инфляция, а «в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир». Зампредседателя Совбеза считает, что блокировка российских банков не принесла существенного результата, а запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил лишь по рядовым западным потребителям.

Ранее Медведев заявлял, что санкции Запада против России не станут фатальными трудностями. Он также исключил повторение в России дефолта 1998 года.

Маргарита Головатенко