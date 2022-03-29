Россия кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлении

Фото: скриншот видео Минобороны России

Минобороны России решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом стало известно после российско-украинских переговоров, которые прошли сегодня в Стамбуле.

Вместе с этим Россия призывает Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных и прекратить их пытки.

Что касается пыток, то сегодня глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Россия заявила протест в отношении появившихся в интернете видео с издевательствами над российскими военными. Украина в ответ на это пообещала принять самые жесткие меры, если первой поймает военных преступников.

скриншот видео Минобороны России

Сегодняшние переговоры в Стамбуле — первая с 7 марта очная встреча делегаций России и Украины. До этого их встречи проходили в формате видео-конференц-связи.

О начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля, после того как 21 февраля страна признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. «Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.



Татьяна Демина