МИД КНР: попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что попытки США сдержать Китай и Россию успехом не увенчаются. Об этом сообщает ТАСС.

Заявление было сделано в связи с распространенным до этого Пентагоном документом, в котором Россия называлась для США «острой угрозой», а КНР — «постоянным соперником». По словам Вэньбиня, этот доклад американского военного ведомства преисполнен мышлением эпохи холодной войны и идеологией блокового противостояния.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в проекте бюджета США на 2023 финансовый год Россия и Китай были названы основными «устойчивыми угрозами» для страны. Также бюджет позволит американскому Минобороны противостоять другим постоянным угрозам, в том числе от Северной Кореи, Ирана и радикальных экстремистских движений. Военному ведомству предлагается выделить $773 млрд.



27 марта посол КНР в Штатах Цинь Ган заявил, что США в стремлении усилить давление на Россию из-за ситуации на Украине берутся угрожать Китаю, но это не сработает. Он отметил, что в случае санкций Пекин ответит решительными мерами по защите своих законных прав и интересов.

Дарья Акимова