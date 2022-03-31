Владимир Путин: «Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся»

«Так, естественно, продолжаться не может»

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами в рублях с 1 апреля. Они, согласно документу, должны открыть рублевые счета в «Газпромбанке», с которых будет вестись оплата. Стоит отметить, что это касается только поставок «Газпромом» по трубопроводам.

— Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей — со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены, — заявил Путин.

По его словам, нет смысла использовать валюту тех западных стран, финансовая система которых используется как оружие.

— Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае — газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили. В этой связи есть все основания считать, что часть поставленного газа в Европу мы поставили фактически бесплатно. Так, естественно, продолжаться не может. Тем более что в случае дальнейших поставок газа и их оплаты по традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы, — объяснил Путин введение оплаты за газ в рублях и отметил, что это важный шаг к укреплению финансово-экономического суверенитета России.

Путин рассказал о новом порядке оплаты за российский газ. Фото: realnoevremya.ru

Путин также анонсировал увеличение во внешней торговле доли расчетов в национальной валюте и валютах тех стран, которые выступают надежными партнерами.



— Мы соблюдаем и впредь будем соблюдать обязательства по всем контрактам, в том числе и по газовым контрактам, продолжим поставлять газ в установленных объемах — хочу это подчеркнуть — и по ценам, определенным в действующих долгосрочных контрактах, — подчеркнул Путин.

Отметим, что стоимость газа на бирже в Европе на фоне заявлений Владимира Путина подскочила до $1 395 долларов за тысячу кубометров.

«Какой-то популизм наизнанку — людей призывают меньше есть, теплее одеваться»

Президент России, говоря о российском газе, заявил, что цены на него в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Однако, по словам Путина, некоторые политики готовы пренебречь интересами своих граждан для того, чтобы «понравиться своему заокеанскому хозяину, сюзерену».

— Какой-то популизм наизнанку — людей призывают меньше есть, теплее одеваться, чтобы сэкономить на отоплении, отказаться от поездок — и все это якобы во благо тем людям, от которых требуют этих добровольных лишений ради абстрактной североатлантической солидарности. Такие сомнительные подходы и действия в экономической, энергетической, продовольственной политике со стороны западных стран мы наблюдаем уже не первый год. Шаг за шагом принимаются решения, которые подталкивают мировую экономику к кризису, приводят к разрыву производственных и логистических связей, ведут к росту глобальной инфляции и усилению неравенства, к снижению благосостояния миллионов людей, а в беднейших странах — я уже сейчас сказал об этом — к трагедии массового голода, — заметил российский лидер.

США, как отметил президент России, вновь пытаются решить свои проблемы за чужой счет, в том числе хотят запустить новую волну эмиссии и бюджетных дефицитов, «а свои ошибки в экономической политике стараются свалить на нас».

Президент России, говоря о российском газе, заявил, что цены на него в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Фото: kremlin.ru

Сейчас же США хотят заработать на текущей глобальной нестабильности — глобальные рынки падают, а стоимость акций компаний американского военно-промышленного комплекса растет.

— Из этой же серии и попытки всеми силами перевести Европу на дорогой американский сжиженный газ. В результате европейцев не только заставляют раскошелиться, но и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка. Для Европы это означает масштабную деиндустриализацию и потерю миллионов рабочих мест, — сказал президент.

Затронул Путин и тему санкций, которые вводились против России на протяжении многих лет. Их цель — сдержать развитие России, подорвать наш суверенитет, ослабить потенциал в производстве, в финансах, в технологиях, отметил он.

— Повторю, все эти санкции были заранее подготовлены, они были бы введены в любом случае — хочу это подчеркнуть. По сути, это санкции за наше право на свободу, за право быть независимыми, за право быть Россией. За то, что мы не хотим плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями, — заключил Путин.