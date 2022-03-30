Президент Южной Осетии заявил, что республика намерена войти в состав России

Южная Осетия намерена в ближайшее время предпринять юридические шаги для инициации процесса вхождения в состав России. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов.

— Я считаю, что объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться, — приводит «Интерфакс» его слова.

Вчера глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей территории. В воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России может пройти на территории республики в ближайшее время. Однако в Государственной думе РФ указали, что сейчас для подобного шага неподходящее время.



На прошлой неделе президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что военнослужащие из этой республики выехали в Донбасс для участия в российской спецоперации.



В августе прошлого года президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Документом также предусматривается, что жители республики смогут получить российский паспорт в упрощенном порядке.



Татьяна Леухина