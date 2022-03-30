Володин: будет правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что у европейских государств есть все рыночные возможности для расчета за газ в рублях. Он обратил внимание на утренние сообщения СМИ о том, что потоки газа по газопроводу «Ямал — Европа» упали до нуля.

— Европейским политикам необходимо заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях. <…> Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах, — написал депутат в своем Telegram-канале.

Спикер ГД считает, что «будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.».

В заключение Володин призвал коллег из национальных парламентов недружественных стран серьезно относиться к вопросу рублевых взаиморасчетов.

Фото: Максим Платонов

Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого страной природного газа в рубли. Володин отметил, что считает решение президента верным.

Вчера Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затрагивались вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС.

Маргарита Головатенко