Песков о российско-украинских переговорах: «Пока о прогрессе говорить не можем и не будем»

«Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на очередные насущные вопросы, волнующие сейчас каждого: как идет специальная военная операция на Украине и чего ждать от переговоров Москвы и Киева. О том, что говорят в Кремле, — в материале «Реального времени».

Встречи Путина и Зеленского по-прежнему не предвидится

Песков, как обычно, уклончиво отвечает на вопросы, касающиеся российско-украинских переговоров. Никаких прогнозов он не дает — Кремль по-прежнему придерживается «линии на неразглашение каких-либо деталей», опасаясь, что может навредить переговорному процессу. Вместе с этим он отметил, что стороны не обсуждают вопрос обмена пленными.

— Пока о прогрессе говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, это важно, безусловно, — коротко ответил Песков на вопросы журналистов.

Что касается встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, то в этом вопросе по-прежнему нет продвижения.

Переговоры России и Украины на этой неделе, после трехнедельного перерыва на онлайн-общение, вновь пройдут в очном формате. Площадку для их проведения выбрали нейтральную — Турцию, которая неоднократно предлагала свои посреднические услуги.

«Нужно руководствоваться заявлениями наших военных»

Немногословен Песков и в ответах на вопросы о ходе специальной военной операции на Украине. Переадресовывает он их по профилю — в Министерство обороны России, которое несколько раз в день докладывает информацию о происходящем.

— Мы с вами слышим каждый день заявления представителей нашего Министерства обороны. Вот нужно руководствоваться заявлениями наших военных, — указал журналистам представитель Кремля.



Фото: Минобороны России

Что касается обсуждения деталей специальной военной операции в телепередачах, то в Кремле к этому относятся спокойно. Все сказанное там воспринимают исключительно как частные мнения, которые никак не влияют на ход спецоперации, пишет ТАСС.

Высказывания Байдена вызывают тревогу в Кремле

К резким и оскорбительным высказываниям американского президента Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина в Кремле относятся настороженно. Песков отметил, что эти реплики, «безусловно, вызывают тревогу».

— Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США, мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше, — заверил пресс-секретарь президента.

Тем временем со стороны США продолжают сыпаться оправдания после слов Байдена о Путине. В Вашингтоне старательно пытаются доказать, что в речи американского лидера не было никаких экстремистских элементов — сменить руководство России он не призывал, убеждают американские чиновники.

Байден, напомним, отличился тем, что, выступая в Польше, заявил, что Украина никогда не станет победой для России, а Владимир Путин не может оставаться у власти. Своего российского коллегу он даже успел назвать «мясником», а до этого, не стесняясь в выражениях, говорил, что президент РФ — «военный преступник». В МИД РФ тогда предупредили, что подобные заявления ставят российско-американские отношения на грань разрыва.



«Это суверенное государство, и нужно обращаться за разъяснениями туда»

Не стал Песков комментировать и нашумевшее высказывание главы Луганской народной республики, которую Россия признала 21 февраля, Леонида Пасечника — о планах провести референдум о вхождении ЛНР в состав России. Позже он уточнял, что никакой подготовки к всенародному голосованию не ведется.

Фото: kremlin.ru

Все вопросы по заявлению о референдуме о вхождении ЛНР в состав России он адресовал Пасечнику.

— Все-таки речь идет о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация. Поэтому это суверенное государство, и нужно обращаться за разъяснениями туда, — указал Песков.

«Закона о невозвращенцах» не будет

Опровергли в Кремле и слухи о разработке российскими властями «закона о невозвращенцах» — лицах, покинувших Россию после начала специальной военной операции и последующего шквала западных санкций.

— Это полная чушь, вымысел. Ничего подобного нет и быть не может, — заверил Песков.