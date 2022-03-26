Белый дом прокомментировал слова Байдена о смене власти в России

В Белом доме прокомментировали сегодняшние слова президента США Джо Байдена о смене власти в России, сказанные им во время выступления в Польше. Об этом сообщает «РИА Новости».

Байден завершил свою речь в столице Польши, Варшаве, заявив, что Украина никогда не станет победой для России, а президент РФ Владимир Путин не может оставаться у власти. В ответ на это в Белом доме заявили, что лидер США не имел в виду смену режима в России или власть Путина. Они пояснили, что точка зрения Байдена заключалась в том, что российскому президенту нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона.

Сегодня также Байден, отвечая на вопрос одного из журналистов о том, что он думает о Путине, назвал того мясником. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал это и сообщил, что новые оскорбления от Байдена в адрес российского лидера еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений России и США.



Дарья Акимова