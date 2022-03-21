МИД РФ: заявления Байдена в адрес Путина ставят российско-американские отношения на грань разрыва

Министерство иностранных дел России вызвало сегодня посла США в Москве Джона Салливана, где ему был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес российского президента России Владимира Путина на фоне спецоперации РФ на Украине.

— Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор, — говорится в сообщении МИД РФ.



Также перед Салливаном поставили вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования

Напомним, 16 марта Байден назвал Путина военным преступником. Сначала он ответил на соответствующий вопрос журналистов отрицательно, но затем вышел из комнаты, вернулся, уточнил вопрос и заменил свой ответ на утвердительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал слова американского лидера: «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».

Фото: kremlin.ru

На следующий день Байден назвал Путина «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины». Отвечая на вопрос о том, почему Путин не реагирует на слова американского коллеги, Песков заявил: «Он очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель».

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