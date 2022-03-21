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МИД РФ: заявления Байдена в адрес Путина ставят российско-американские отношения на грань разрыва

17:48, 21.03.2022 1 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация
МИД РФ: заявления Байдена в адрес Путина ставят российско-американские отношения на грань разрыва
Фото: commons.wikimedia.org

Министерство иностранных дел России вызвало сегодня посла США в Москве Джона Салливана, где ему был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с недавними неприемлемыми высказываниями президента США Джо Байдена в адрес российского президента России Владимира Путина на фоне спецоперации РФ на Украине.

— Подчеркнуто, что подобные заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва. Предупредили, что предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор, — говорится в сообщении МИД РФ.

Также перед Салливаном поставили вопрос обеспечения нормальных условий работы российских дипломатических представительств в США, включая гарантии их бесперебойного функционирования

Напомним, 16 марта Байден назвал Путина военным преступником. Сначала он ответил на соответствующий вопрос журналистов отрицательно, но затем вышел из комнаты, вернулся, уточнил вопрос и заменил свой ответ на утвердительный. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал слова американского лидера: «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».

Фото: kremlin.ru

На следующий день Байден назвал Путина «кровожадным диктатором и чистым головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины». Отвечая на вопрос о том, почему Путин не реагирует на слова американского коллеги, Песков заявил: «Он очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель».

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:11
    Сколько можно слышать, что они, якобы "наши" ПАРТНЕРЫ? Хватит комедию ломать, нужно открыто заявить кто есть на самом деле этот америкос! Почему, Мы все, должны терпеть инсинуации этого америкоса? Почему не разорвем дипотношения с этим кровожадным америкосом - ярым империалистом? Батька, выгнал штатовское посольство и ничего! Сразу америкоса притихла и потом на коленях просили вернуться. Так и нам нужно, выгнать амекиросов и точка!
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