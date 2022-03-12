Хронология военной спецоперации: самое важное за 17 дней

Как все начиналось 24 февраля и чего Россия смогла добиться к концу семнадцатого дня

Фото: скриншот видео vk.com/mil

День 17-й: выведение из строя главного центра радиоразведки Украины, продолжение переговоров

По данным Минобороны на 12 марта, с начала специальной военной операции выведено из строя 3 593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 126 беспилотников, 1 159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 61 вертолет.

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России ударом из высокоточного оружия большой дальности вывели из строя главный центр радиоразведки Украины в Броварах. Также поражен военный аэродром в Василькове.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал несколько заявлений относительно санкций и отношений с США. Он считает, что если бы не было специальной военной операции, то Вашингтон нашел бы предлог для введения мер: «Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции. Она с ней не связана».

Фото: mid.ru

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела из-за обстрела украинскими военными российского судна «Сормовский 3064» в акватории Азовского моря. В этот момент оно находилось на расстоянии 12 километров севернее села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края РФ и направлялось из порта Греции в порт Таганрога. В результате попадания снаряда в каюту старшего помощника капитана произошло возгорание. Экипажу удалось его локализовать, и судно покинуло акваторию в зоне поражения.

Как сообщили вечером в Минобороны России, в отдельных городах Украины гуманитарная ситуация достигла катастрофических масштабов. Так, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, там насильно удерживаются сотни тысяч людей, включая иностранцев. Число желающих эвакуироваться из Украины в РФ за сутки возросло почти на 20 тыс. человек и составляет свыше 2,6 млн граждан.

Также в МО РФ сообщили, что украинские неонацисты провели мародерский рейд по жилым домам Мариуполя, расстреляв сопротивлявшихся граждан. Попытки ВС через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов, отправленных за мирным населением, не увенчались успехом. Всего в заложниках у украинских неонацистов в качестве живого щита продолжают оставаться более 6 900 граждан из 16 иностранных государств. В ВС РФ призвали жителей Украины скрывать контакты с Россией, чтобы избежать расправы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская и украинская делегации продолжают переговоры в видеоформате. Переговорный процесс продолжает возглавлять помощник президента России Владимир Мединский. Также пресс-секретарь добавил, что Кремль пока воздержится от каких-либо детальных комментариев по поводу переговоров.

Фото: facebook.com/embassyruminsk

День 16-й: Meta и призывы к насилию, Россия привлечет добровольцев к спецоперации

По данным Министерства обороны России на 11 марта, с начала специальной военной операции уничтожено 3 346 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 1 067 танков и других боевых бронированных машин, 862 единицы специальной военной автомобильной техники, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 121 беспилотный летательный аппарат и 114 реактивных систем залпового огня. Также уничтожено четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Американская компания Meta разрешила призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских военных в связи со специальной операцией РФ на Украине. «Мы временно сделали допустимыми формы политического выражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наши правила, в том числе риторику с жестокостью, как, например, «смерть российским захватчикам», — сообщил представитель Meta Энди Стоун. При этом призывы к насилию против гражданских лиц России останутся под запретом. Позже в Meta разъяснили, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, чтобы позволить местным пользователям «высказывать гнев» в адрес российских войск. При этом платформы не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян.

Фото: pixabay.com

Ответ России на действия Meta последовал незамедлительно — Генеральная прокуратура РФ попросила суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Кроме того, надзорное ведомство направило в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, которым владеет Meta. Ведомство сообщило, что сделает это — Instagram в России заблокируют 14 марта, пользователям дают 48 часов, чтобы перенести свои фото и видео в другие соцсети. Отреагировал и Следственный комитет России — главное следственное управление ведомства возбудило уголовное дело в связи с незаконными призывами к насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании. В СКР сообщили, что в действиях Meta содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьей 280 и статьей 205.1 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и содействие террористической деятельности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что поступает огромное количество заявок от добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в ДНР и ЛНР, «чтобы участвовать в том, как они считают, освободительном движении». Наибольшее количество таких заявок — более 16 тысяч — пришло из стран Ближнего Востока. Шойгу заявил президенту России, что считает «правильным положительно отреагировать на запросы». Глава государства поддержал его идею, напомнив, что никто не скрывает направления западных наемников на Украину: «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Фото: kremlin.ru

После этого в Кремле уточнили, что российских добровольцев не будут привлекать к участию в специальной военной операции на Украине. Речь в разговоре Путина и Шойгу шла исключительно о «выходцах с Ближнего Востока», указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он сообщил, что поручение главы государства, подготовить в ближайшее время доклад об усилении западных рубежей РФ, не связано с закрытием границы.

Группировке войск Донецкой народной республики удалось освободить город Волноваху, сообщили в Минобороны РФ. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал это маленькой победой, «которая приведет к установлению контроля над Мариуполем». Также в Минобороны РФ сообщили, что высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Из строя выведены военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

В Минобороны РФ сообщили, что киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров, несогласных расстреливают. Кроме того, они «циничны по отношению к своему собственному народу», по-прежнему не согласовывают ни одного гуманитарного коридора в Россию, заявляют, что желающих эвакуироваться в РФ нет. Хотя по данным ведомства, более 23 тысяч человек изъявили желание уехать в Россию. Также в ведомстве рассказали, что для сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, боевики батальонов территориальной обороны взорвали один из корпусов физико-технического института, а в подвале школы искусств они прячут тела мирных жителей, убитых в ходе карательной операции против лиц, которые не поддержали киевский режим.



Американские хакеры захватывают компьютеры в Китае для последующих атак на Россию, а также на Украину и Белоруссию. Как сообщил китайский госцентр реагирования на ЧС в интернете, многочисленные хакерские атаки из-за границы фиксируют с начала февраля. В 87% случаев целью атак была именно Россия.

Видеохостинг YouTube, принадлежащий Google, объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Вместе с этим платформа приостановила все способы монетизации на своей платформе в России и удаляет контент о специальной военной операции России на Украине.

Важнейшие события остальных 15 дней специальной военной операции России на Украине в хронологическом порядке читайте в материале «Реального времени». За всей актуальной информацией о событиях следите в специальном сюжете интернет-газеты.