«Татнефть» может выплатить 32,88 рубля на акцию за первое полугодие
Внеочередное заочное собрание назначено на 23 сентября
Совет директоров «Татнефти» предложил акционерам выплатить дивиденды за январь — июнь 2026 года из расчета 32,88 рубля на одну акцию. Об этом сообщили в компании.
— Внеочередное заочное голосование по этому вопросу назначено на 23 сентября. В случае отсутствия кворума повторное собрание пройдет 30 сентября. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано определить по состоянию на 13 октября, — передает информацию ТАСС.
Согласно дивидендной политике компании, на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли — по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель выше. За первое полугодие 2026 года чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ составила 152,98 млрд рублей. Результаты по МСФО пока не раскрыты.
Для сравнения: за весь 2025 год компания выплатила дивиденды в размере 34,09 рубля на акцию (с учетом полугодовых и девятимесячных выплат).
Крупнейший акционер «Татнефти» — Республика Татарстан, владеющая 34% обыкновенных акций. Еще 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR. Остальные 54% находятся у других акционеров.
Ранее сообщалось, что запасов компании хватит на сотни лет при текущем уровне добычи. По итогам 2025 года компания добыла 27,8 млн тонн нефти.
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