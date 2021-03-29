Татарстан направил книги татарам Сахалина

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В честь 15-летнего юбилея сахалинского учебно-культурного центра «Туган тел» Республика Татарстан отправила книги татарской литературы на трех языках. Об этом сообщили в соцсети получатели подарка.

«Я думаю, здесь можно очень много прочесть о наших предках, о наших традициях татар. Здесь очень много литературы: и детской, и взрослой, и об истории, и о культуре можно прочитать», — заявила женщина на видео.

Ранее директор Нацбиблиотеки РТ Мадина Тимерзянова заявила: «Мы провели анализ, и выяснилось, что в районах уровень читаемости татарской литературы очень высокий, для меня это было небольшим открытием. Там читают классиков и современную литературу. И я могу смело сказать, что татарская литература сейчас востребована».