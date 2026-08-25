«Нижнекамскнефтехим»: снижение размера долга и контроль над операционными расходами

«Нижнекамскнефтехим» по итогам первого полугодия 2026 года сократил долговую нагрузку и увеличил затраты на оплату труда

«Нижнекамскнефтехим» по итогам первого полугодия 2026 года сократил долговую нагрузку и увеличил затраты на оплату труда. Это следует из отчетности предприятия по МСФО.

Долгосрочные заемные средства компании сократились на 10,2% — с 94,7 млрд рублей на конец 2025 года до 85,0 млрд рублей на 30 июня 2026 года. Общий долг (долгосрочные и краткосрочные заемные средства) уменьшился на 5,5% — с 206,8 млрд до 195,4 млрд рублей. Операционные расходы без учета амортизации (денежная часть затрат в отчетном периоде) снизились на 4% с 105,4 млрд до 101,1 млрд рублей.

Чистое погашение заемных средств (погашение кредитов за вычетом привлечения новых) составило 9,7 млрд рублей против чистого привлечения в размере 24,1 млрд рублей годом ранее. Это свидетельствует о фокусе на сокращении долга и стоимости его обслуживания в условиях высоких процентных ставок в экономике.

Отметим, за последние 4,5 года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Нижнекамска более 350 млрд рублей. За это время были созданы и запущены производства этилена и гексена, значительно повышен уровень автоматизации основных производств, построен и введен в эксплуатацию ремонтно-механический завод, обновлена социальная и образовательная инфраструктура города. В будущем ожидается запуск производства металлоценового полиэтилена и стирола. Всего в республику до 2028 года СИБУР направляет 600 млрд рублей.

Татарстанские предприятия СИБУРа продолжают наращивать выпуск продукции. В первом полугодии 2026 года НКНХ произвел 1,6 млн тонн товарной продукции, увеличив ее выпуск на 6,4%, «Казаньоргсинтез» произвел 0,6 млн тонн товарной продукции — на 3,8% больше, чем годом ранее.

Затраты на оплату труда сотрудников «Нижнекамскнефтехима» выросли на 9,4% — с 13,0 млрд рублей в первом полугодии 2025 года до 14,2 млрд рублей в отчетном периоде.

По итогам полугодия НКНХ показал чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.

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