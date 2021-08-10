Китайская компания СМЕС выбрана подрядчиком по проекту «Полипропилен-400» для НКНХ

В центральном офисе АО «ТАИФ» состоялось подписание трехстороннего соглашения и контрактов по проекту строительства нового производства

Фото: Роман Хасаев

Дан официальный старт реализации проекта «Полипропилен-400» на площадке НКНХ. 6 августа в центральном офисе АО «ТАИФ», головной компании Группы ТАИФ, состоялось подписание пакета контрактов и трехстороннего рамочного соглашения между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и китайскими компаниями China Machinery Engineering Corporation (СМЕС) и China Нuanqiu Contracting & Engineering Со. Ltd (HQC) на реализацию проекта по строительству нового производства полипропилена. Подробности — в материале «Реального времени».

Цель — втрое увеличить мощность

В силу эпидемиологической обстановки в мире — нового всплеска заболеваемости COVID-19 — церемония подписания проходила в дистанционном формате. Видео-конференц-связь соединила Казань, Нижнекамск и Пекин.

В центральном офисе АО «ТАИФ» в присутствии председателя совета директоров АО «ТАИФ» Альберта Шигабутдинова и генерального директора АО «ТАИФ» — председателя совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслана Шигабутдинова подпись под документами поставил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. В Пекине пакет договоров скрепил подписью президент компании China Machinery Engineering Corporation Фан Яншуи. В подписании трехстороннего рамочного соглашения также принял участие президент компании China Huanqiu Contracting & Engineering Co., Ltd. Джоу Жаньхуа. Именно ей в рамках данного проекта предстоит стать основным субподрядчиком СМЕС по проектированию.

В центральном офисе АО «ТАИФ» подпись под пакетом договоров и рамочным соглашением поставил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин. Фото: Роман Хасаев

Строительство нового производства полипропилена будет реализовано на основе технологии Spheripoll. ПАО «Нижнекамскнефтехим» уже сегодня с реальным производством в 215 тыс. тонн в год и ассортиментом производимой продукции свыше 50 марок является одним из российских лидеров в этом сегменте. С учетом действующей установки и той, что планируется построить — проектной мощностью в 400 тыс. тонн, ПАО «Нижнекамскнефтехим» почти втрое нарастит производство полипропилена и станет одним из крупнейших и мощнейших производителей полипропилена в Европе.

Маленький шаг для компании, но большой шаг в развитии сотрудничества

Для Группы ТАИФ в целом и ПАО «Нижнекамскнефтехим» в частности этот контракт стал первым за всю историю заключенным с компанией из Китайской Народной Республики.

Группа ТАИФ долго искала партнеров в Поднебесной. Фото: Роман Хасаев

— Мы долго искали пути и возможности выстроить деловые отношения с серьезной компанией из КНР. Было много переговоров, поездок в Китай, также представители китайских компаний были у нас… Но до этого дня не было ни одного контракта. Наконец, в результате упорной, настойчивой работы как с вашей, так и с нашей стороны мы нашли общий язык, — отметил в приветственном слове председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

— История Группы ТАИФ показывает: все поставленные задачи решаются. За многолетнюю историю Группы мы обрели много надежных, серьезных партнеров в разных странах. Сегодня мы подписываем контракт с мощной китайской компанией. Может, это и маленький шаг для компании, но большой шаг вперед в области развития совместных проектов, — подчеркнул важность момента генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Все поставленные ТАИФом задачи решаются». Фото: Роман Хасаев

Как сообщил президент компании СМЕС господин Фан Яншуи, с 11 июня текущего года — начала уже предметных переговоров по контракту — проектные команды как со стороны ТАИФа, так и с китайской стороны в высоком темпе отработали все актуальные моменты и вопросы по предстоящему проекту. Где это было необходимо, подключалось руководство компаний.

— Я благодарю наши — ПАО «Нижнекамскнефтехим» и СМЕС — проектные команды за то, что их успешная совместная работа привела сегодня к подписанию контракта. Видя, как работают наши команды, я надеюсь, что и реализация проекта пройдет на высоком уровне, — обратился к участникам встречи генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

— Есть поговорка: путь в 1 000 миль начинается с первого шага. Сегодняшнее подписание — первый шаг в сотрудничестве между нами. От имени СМЕС хочу заверить вас, что мы будем неустанно и самоотверженно работать над тем, чтобы завершить этот проект с высоким качеством и в срок, — заверил собравшихся господин Фан Яншуи.

Победа в тендере досталась лучшему предложению

На право реализовать проект по строительству нового производства полипропилена мощностью готовой продукции 400 тыс. тонн в год претендовали семь компаний. Все — с известными миру именами и богатым опытом. Три из них представляли европейские государства, три — Корею, в том числе одна работает в тандеме с японскими партнерами. Седьмым претендентом была СМЕС.

За право реализовать тендер соперничали семь компаний. Лучшее предложение сделала СМЕС из Китая. Фото: Роман Хасаев

Как пояснил Айрат Сафин, со всеми участниками тендера проведены переговоры по разъяснению стратегии реализации проекта и технического задания заказчика для подготовки технико-коммерческого предложения. По результатам проведенных переговоров и полученных технико-коммерческих предложений был определен перечень потенциальных претендентов из трех компаний (европейская, китайская и корейско-японская компании). Претенденты представили свои предложения в полном соответствии с требованиями заказчика.

Лучшим предложением по срокам исполнения, а также сочетанию цены и качества оказалось предложение из Поднебесной. Дополнительным плюсом при выборе именно этого варианта стал успешный опыт реализации СМЕС в тандеме с HQC схожего проекта.

— Компания CMEC имеет очень серьезный послужной список, множество успешных, вовремя реализованных проектов. После нашего анализа технических и физических возможностей этой компании мы пришли к выводу, что это один из оптимальных вариантов, с кем можно организовать плодотворное совместное сотрудничество. Опыт, профессионализм, ну и, конечно, финансовый вопрос. Коллеги сделали наилучшее предложение по этому проекту из всех, кто участвовал в этой программе, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов во время пресс-подхода сразу после завершения торжественной церемонии подписания.

Только лучшее оборудование со всего мира

Еще на этапе участия в тендере СМЕС провела переговоры с ведущими производителями необходимого для реализации проекта оборудования, сравнила качество, эффективность, цены. К моменту заключения договоров подрядчик по реализации проекта имел четкое понимание, где и что будет приобретаться, как компоненты, которым предстоит стать единым целым, будут работать в одной цепи и какой это даст эффект для заказчика.

— В наше предложение включено оборудование, которое производится в Китае, Германии, Японии, Америке, России и других странах. Фактически поставка будет осуществляться со всего мира, — ответил на вопрос журналиста «Реального времени» господин Яншуи.

— «Нижнекамскнефтехим» в самом начале делал акцент на том, чтобы оборудование было качественное, надежное и соответствовало всем самым жестким требованиям как по эксплуатации, так и по безопасности и экологии. Каждую единицу оборудования мы обсуждали с нашими китайскими партнерами и подтверждали не только его страну происхождения, но и проверяли, чтобы это оборудование уже работало на аналогичных производствах. Более того, мы еще раз проверили с нашим лицензиаром — компанией LyondellBasell, которая каждую единицу оборудования подтвердила его надежностью, — особо подчеркнул Айрат Сафин.

Айрат Сафин: «Мы с самого начала делали акцент на качестве и надежности оборудования». Фото: Роман Хасаев

Он также сообщил, что в строительстве нового производства на ПАО «Нижнекамскнефтехим» самое активное участие примут компании из Татарстана.

Что касается финансирования строительства, то 15% средств, необходимых для реализации проекта, ПАО «Нижнекамскнефтехим» выделяет из собственных резервов. Остальные планируется привлечь в кредит.

— Одним из основных условий тендера была организация финансирования через экспортно-кредитное агентство в объеме 85%. Учитывая, что победителем тендера стала компания СМЕС, данный проект планируется реализовать с привлечением финансирования через китайское экспортно-кредитное агентство SINOSURE (единственная в Китае корпорация по экспортному и кредитному страхованию — прим. ред.) в объеме 85% от цены контракта, — пояснил Руслан Шигабутдинов.

Договоренности с кредитными учреждениями КНР уже достигнуты. Обеспечением решения вопроса также занималась компания СМЕС.

Ставка на собственные кадры

Планируется, что на новом предприятии будет создано порядка 400 новых рабочих мест. В подборе специалистов НКНХ в первую очередь делает ставку на собственный кадровый резерв. Об этом сообщил Айрат Сафин.

— «Нижнекамскнефтехим» обладает достаточно хорошим опытом по эксплуатации производства полипропилена. В частности, завод пластиков имеет мощный и слаженный коллектив, это прекрасная база для обучения персонала, в том числе и для будущего завода. Также мы традиционно сотрудничаем с учебными заведениями города Нижнекамска.

Вопрос подготовки и переподготовки специалистов также не остался за кадром. Еще в начале июня текущего года, во время предварительных переговоров с руководством СМЕС, Альберт Шигабутдинов подчеркнул необходимость не только теоретического, но и практического обучения будущего персонала нового производства. Причем организовать процесс предстоит не только силами самого «Нижнекамскнефтехима», но и воспользоваться опытом китайских коллег.

Вопрос подготовки персонала для нового предприятия не остался за кадром. Фото: Роман Хасаев

— Я думаю, что это предложение от господина Шигабутдинова очень хорошее. Мы будем проводить детальное обсуждение с заказчиком по этому вопросу. Мы будем прилагать большие усилия в обучении эксплуатационного персонала и персонала для обслуживания. Мы будем выбирать самые эффективные варианты для проведения обучения, чтобы получить самый хороший результат, — сообщил в ответ на заданный журналистами вопрос господин Фан Яншуи.

— «Нижнекамскнефтехим» — это сплав технологии, истории, и самое главное — люди: специалисты — наш основной капитал, — подчеркнул Руслан Шигабутдинов.

Сырье будет собственное

Еще один актуальный вопрос — сырьевой. Нефтехимические предприятия Группы ТАИФ, наверное, — один из немногих, если не единственный, пример в России того, как можно построить успешный и эффективный бизнес, не имея собственной нефтегазодобычи. Но возрастающие мощности требуют и больших потоков сырья. Как сообщил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима», проблем с загрузкой у нового производства полипропилена не будет.

— Данный проект является производством переработки продукции нового олефинового комплекса ЭП-600. Такое основное сырье, как пропилен и этилен, будут поставляться с ЭП-600. Пропилена будет приходить порядка 250—280 тыс. т/г. Часть пропилена планируется взять еще из одного нашего будущего проекта (производство пропилена методом метатезиса этилена). Это еще порядка 130—150 тыс. т/г пропилена, — пояснил он.

— Проект ЭП-600 с учетом текущей ковидной ситуации, можно сказать, идет в графике. Мы планируем с нашими китайскими товарищами работать очень серьезно и плотно с тем, чтобы два предприятия новых (ЭП-600 и «Полипропилен-400» — прим. ред.) в одной точке сошлись. Сомнений, что все будет сделано в директивные сроки, ни у нас, ни у наших китайских коллег нет, — дополнил Айрата Сафина Руслан Шигабутдинов.

Он также сообщил, что еще один масштабный проект — строительство ПГУ-ТЭС на ПАО «Нижнекамскнефтехим» — также идет в графике. Механическая готовность — практически 100%. В ближайшее время станция начнет работать в пусконаладочном режиме.

С уверенностью в долгом и плодотворном сотрудничестве

Проверенные компании-партнеры, способные предложить высокое качество на лучших условиях, — богатство любой компании. Такие деловые отношения невозможно купить за деньги. Они нарабатываются годами тесного сотрудничества. И компании Группы ТАИФ, и СМЕС, и HQC уверены, что этот контракт — начало долгой и плодотворной совместной работы. Подобных примеров в истории татарстанской компании много. Это и ряд проектов, реализованных при активном участии немецкой компании «Сименс», и давняя дружба с японской корпорацией «Тойо», и сотрудничество с «Линде Инжиниринг». Еще один пример — продолжение давнего сотрудничества с итальянской компанией Maire Tecnimont S.p.A., с которой 5 августа текущего года был подписан контракт на реализацию очередного проекта — строительства нового производства ЭВА-полимеров мощностью 100 тыс. тонн в год.

5 августа в Милане (Италия) ПАО «Казаньоргсинтез» подписало контракт с давним партнером Группы ТАИФ — компанией Maire Tecnimont S.p.A. Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Компании СМЕС и HQC всерьез настроены наращивать пакет проектов, реализованных в России, отводя в этом вопросе ТАИФу особую роль. Особенно если учитывать тот факт, что Стратегия развития компаний татарстанской Группы, рассчитанная на период до 2030 года оценивается в несколько десятков масштабных проектов суммарной стоимостью в 20 млрд долларов. Заинтересован в приобретении надежных партнеров в Поднебесной и сам ТАИФ. Поддержку проектам, реализуемым совместными усилиями, обещают и на государственном уровне. Об этом сообщил Альберт Шигабутдинов:

— Мы получили праздничное огромное послание от чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в России Чжан Ханьхуэя с пожеланием успешной совместной работы и здоровья всем участникам. И заверение, что наши взаимоотношения и наша работа будут поддержаны на межправительственном и межгосударственном уровне между КНР и Россией, — рассказал председатель совета директоров АО «ТАИФ».

— За прошедшие годы СМЕС выполнила много проектов в более чем 120 странах мира, имеет опыт и достигла успехов в области международного инженерного проектирования, поставок строительных работ и финансирования. Уверен, что при совместных усилиях обеих сторон и этот проект будет успешно реализован, что откроет новую главу в китайско-российском сотрудничестве в области химической промышленности и поможет китайско-российскому деловому сотрудничеству добиться еще больших успехов. Посольство КНР в РФ готово оказывать активное содействие и поддержку в этом вопросе, — подчеркнул в своем письменном обращении господин Чжан Ханьхуэй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ.

В завершении встречи Айрат Сафин сделал господину Яншуи символический подарок — ручку, которой подписывались договоры и трехстороннее соглашение.

— Эту ручку мы специально подготовили под данный проект, где мы указали наименования обеих компаний и сегодняшнюю дату подписания. Эту ручку я вам отправлю в честь уважения, благодарности, на память. Пусть она будет «счастливой», и мы вместе с вами этой ручкой будем подписывать еще большее количество контрактов, но для этого мы с вами должны приложить максимальные усилия, чтобы первый опыт был самым успешным и давал уверенность для подписания последующих. Надеюсь на нашу совместную плодотворную работу, господин Яншуи, — сообщил президенту компании СМЕС генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Фан Яншуи уверен: ручка, подаренная в день подписания контракта, скоро потребуется вновь. Фото: Роман Хасаев

— Ручка как машина: нельзя не использовать долгое время. Поэтому я думаю, что через два или три месяца мы вновь воспользуемся этой ручкой, — поблагодарил за презент господин Яншуи.

Основания для этого есть. Компания СМЕС не стала откладывать развитие отношений между компаниями в долгий ящик и уже представила тендерные предложения для еще одного проекта Группы ТАИФ — производства этилбензола и стирола.

Арсений Фавстрицкий