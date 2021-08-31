«Я бы не торопился говорить о наступившей смене поколений»

Вице-чемпион Токио Александр Красных подводит олимпийские итоги

Эстафетное серебро Александра Красных — одно из самых значимых достижений спортсменов Татарстана на Олимпиаде в Токио. Спортсмен СК ВВС «Синтез» входил в секстет пловцов, которых принято называть «гордостью нации», и, по сути, это реально российская гордость. Серебро чемпионатов мира 2017 и 2019 годов, серебро и золото чемпионатов Европы 2018 и 2021 годов, соответственно, и вот нынешнее второе место. Красных четырежды входил в составы эстафетных команд, пожалуй, самых стабильных в российском спорте. Корреспондент «Реального времени» взял эксклюзивное интервью у одного из лидеров российского плавания последнего олимпийского четырехлетия.

«Через три месяца, после отбора, человек предстает абсолютно другим»

— Александр, в этом сезоне у тебя было три важных старта. Чемпионаты России и Европы, плюс Олимпиада. По самочувствию, где ты был ближе к пику своей формы?

— Как показывает результат, то на пике я был во время чемпионата России. Предолимпийский чемпионат Европы был проходящим стартом, мы к нему не готовились. И тот результат, которого мы там достигли. Можно сказать, большое счастье и удача, что касается меня, то я плыл там по свои секундам, по которым обычно плаваю в эти сроки, по завершению чемпионата страны. То, что случилось на Олимпиаде, мне пока сложно оценивать, в виду отсутствия подобного опыта, но есть подозрения, что были определенные проблемы в подготовке, и подводке уже к заключительному старту. Данные проблемы не с тренером. Я бы обозначил их, как проблемы более глобального характера.

— В разных циклических видах спорта происходит по-разному. Те же легкоатлеты отбираются на Олимпиады по результатам июньского чемпионата страны, выходя на него на пик своей формы, и на этой форме уже едут соревноваться на Олимпиаду. В плавании отбор происходит в апреле, и тут понятно, что затем наступает спад. Чисто физиологически спортсмен способен выйти на второй пик, по сути, через три месяца?

— Это проблема стара, как мир. Сколько я себя помню, у нас всегда отборочные старты на крупнейшие турниры в 50-метровом бассейне проходили за три месяца до их начала. Почему выбраны именно такие сроки, мне сказать сложно. Но опыт доказывает, что через три месяца, после отбора, человек предстает абсолютно другим. Тем более, что никто не знает, какой была подготовка, как раз по этому поводу существует термин «игра в отбор», но мне сложно сказать — почему с этим ничего не делают.

Фото minsport.tatarstan.ru

Я допустил серьёзную ошибку на дистанции 400 метров, что не позволило побороться за место в команде на ранней стадии, примерно через 150 метров со старта. На 200 метров было полегче

— Если вспоминать чемпионат России, то ты отобрался на единственную дистанцию — в эстафетной команде 4 по 200 метров. Тогда комментатор Денис Панкратов вслух размышлял: стоит ли тебя везти на Олимпиаду, чтобы проплыть только одну дистанцию, и для болельщиков Татарстана было волнительно: а вдруг тренерский штаб тоже будет задавать этим вопросом?

— Я с большим уважением отношусь к Панкратову, как к олимпийскому чемпиону, но сейчас он комментатор, а не член тренерского штаба. В этом отношении комментаторам просто не дано знать подноготную каждого спортсмена, соответственно, получается, что это мнение со стороны, на которое не стоит опираться. Что касается самого чемпионата страны, то я допустил серьёзную ошибку на дистанции 400 метров, что не позволило побороться за место в команде на ранней стадии, примерно через 150 метров со старта. На 200 метров было полегче, и там я финишировал четвёртым, уступив Александру Щеголеву порядка пяти сотых, в чем проблема?

«В Рио я был молодой и зелёный, на кураже»

— Проблема в том, что размышления Панкратова посеяли страх, волнение и нервозность, хотя в интервью мне Денис Пиманков, к примеру, твёрдо сказал, что «Красных надо везти на Олимпиаду без вопросов».

— Да, и это решение было принято тренерским штабом еще во время проведения чемпионата страны. Если и был какой-то вопрос, то он касался кандидатуры Вероники Андрусенко. Что касается меня, то никаких вопросов не было.

— Затем была победа на чемпионате Европы, первая за многие годы, если не касаться чемпионата мира по короткой воде 2017 года. Каковы от неё впечатления?

— В принципе, это был проходящий старт. Собственно, о ней и говорить особо нечего, только в контексте предолимпийских соревнований. На них ехали, чтобы простартоваться лишний раз, как мы, или же попытаться отобраться те, у кого не было национальных стартов. Та же Британия формально была сильна, но не показывала ничего особенного, и то, что мы тогда их обыграли, но ожидалось мощнейшее соперничество на Олимпиаде, было очевидно.

Фото minsport.tatarstan.ru

Сейчас же я ехал с абсолютно другими эмоциями, осознавая, что надо стартовать сейчас, поскольку следующей Олимпиады может и не быть

— Англия с феноменальными секундами была опасна Данканом Скоттом, Джеймсом Гаем, который соперничал с тобой на третьем этапе эстафеты на Европе. Но Олимпиаду на 200 метров выиграл Томас Дин, который затем, кстати, был не так хорош уже на самой эстафете.

— Личные старты на Олимпиаде «выжигают» изнутри, могу сказать это по себе. В Рио я плыл все заплывы на личных 200 метрах и в эстафете, и вот уже на финале 4 по 200 метров мне было очень сложно. К этому времени ты уже и физически и психологически опустошен. Поэтому, на мой взгляд, результат Дина в эстафете был ожидаем.

— Для тебя это всего лишь вторая Олимпиада, но в сборной ты был уже одним из ветеранов, после Юлии Ефимовой...

— Андрусенко, Владимира Морозова и Анастасии Фесиковой. Мы были заряжены на выступление. Прилетели в Токио, достаточно долгое время просидели в аэропорту, проходя ПЦР-тест, там, кстати, это делается через слюну, что очень удобно. Приехав в Олимпийскую деревню, стали ждать своих стартов. Да, могли передвигаться только по самой деревне, но в остальном всё было достаточно свободно. Я бы, в целом, не нашел никакой серьёзной разницы между организациями двух Олимпиад в Рио и в Токио, за исключением того, что в Японии не было всем известного ресторана быстрого питания. Если говорить о разнице в личных ощущениях, то в Рио я был молодой и зелёный, на кураже, зачастую такие и побеждают. Потому, что не заморачиваются насчет значимости Олимпиад, воспринимая их как обычный старт. Плюс тогда у меня еще было шесть заплывов, три личных на 200 метров, две эстафеты, плюс один на 400 метров. Сейчас же я ехал с абсолютно другими эмоциями, осознавая, что надо стартовать сейчас, поскольку следующей Олимпиады может и не быть. Когда мы стартовали на Лига АСЛ, первом, после пандемии, там было сложнее, поскольку мы жили на острове, в номерах по одному, и все движение было только от гостиницы до бассейна, примерно, 20 минут. Но, в принципе, и это никого особо не смущало.

Фото minsport.tatarstan.ru

Я больше внимания обращал ни на саму гонку, а на технические моменты, что на старте американец, по моему, единственный, кто проплыл 1.44.7. А вот его соотечественник Зак Эппл, который проплыл за 1.47., так в олимпийском финале, конечно, не плывут

«Переживал, чтобы у Миши Довгалюка хватило сил на последнем этапе»

— Не повлияли ожидаемые перестановки в расписании, когда предварительные заплывы проходили вечером, а финалы с утра?

— Если человек готов, то на него это не оказывает никого влияния. От себя скажу, что перестановка финалов на утро делала их зрелищнее. Мне, например, и предварительная часть стартов была безумно интересна, поскольку все плыли на максимуме, и было очень интересно смотреть.

— На 400 метров вольным стилем победил тунисец. Ты его знал до Олимпиады?

— Полагаю, что никто вообще не знал про плавание Туниса, за исключением олимпийского чемпиона Усамы Меллули. К примеру, такой же сенсационный чемпион Рио Джозеф Скулинг из Сингапура тренируется в Америке, а Ахмед Хафнауи, возможно, готовится на родине, так можно предположить по его тренеру, который, похоже, местный.

— Как складывалась финальная гонка на твой взгляд?

— Я больше внимания обращал ни на саму гонку, а на технические моменты, что на старте американец, по моему, единственный, кто проплыл 1.44.7. А вот его соотечественник Зак Эппл, который проплыл за 1.47., так в олимпийском финале, конечно, не плывут в борьбе за медаль. Но Зак был очень хорош на 100-метровках как в кролевой, так и в комбинированной эстафетах. Я смотрел еще на выходы ребят из воды, и смотрел на Мишу Довгалюка на последнем этапе, когда он очень быстро начал, и переживал, чтобы ему хватило сил. Хватило, мы на 0,03 опередили бронзовых призёров. Это, конечно, вообще ничего, однажды мы проиграли такой же промежуток времени мировому рекорду.

— Еще один татарстанец Григорий Тарасевич стал четвертым в составе эстафетной комбинированной команды. Увы, в финале Евгений Рылов проиграл полсекунды итальянцу, и секунду своему времени, с которым выиграл Олимпиаду.

— Я не считаю, что это была проблема Жени, проплывшего несколько хуже, чем он может. Но все ребята выкладывались по максимуму, а Жене было тяжело еще после личных 200 метров, где он стал чемпионом. А затем его поставили на старт смешанной эстафеты.

Фото minsport.tatarstan.ru

С того времени, как меня пригласили в клуб, я ощущаю комплексную поддержку абсолютно во всём: это и в медицинском плане, и в тренировочном процессе, и в плане моральной поддержки

«Реально фантастика, что в Казани есть такой выбор в отношении 50-метровых бассейнов»

— Почему Мак Хортон ушел в тень? На ЧМ-2019 он задавал тон своей конфронтацией с Сунь Яном, а сейчас был похуже остальных в полуфинале эстафеты, а в финал и вовсе не вышел.

— Да, для меня было неожиданностью, что Мак не отобрался на финал на своей профильной дистанции 400 метров, на которой выигрывал золото Рио с шикарным результатом, а по поводу эстафеты, у Австралии итак была сильная команда.

— Упомянув Хортона, я хотел бы перечислить тех звёзд, кто ушел в тень на Токио-2020. Это и Симона Мануэль, и Шострем и Хоссу, если говорить о мужчинах, то это японцы Дайя Сето и Косуке Хагино. Это уже намёк на то, что проводя Олимпиаду на год позже положенного, мировое плавание переживает поколений?

— Наверное, у каждого есть своя причина. У Сары Шострем были определённые проблемы со здоровьем, Косуке Хагино заканчивал с плаванием, не знаю, почему, поскольку, что он мой ровесник, 26 лет это рановато. Дайя Сето говорил, что он неправильно готовился. И ему было очень тяжело на домашней Олимпиаде. Действительно, на последний полтинник его коронной дистанции в 400 метров комплексом смотреть было печально. Говорить об уже наставшей смене поколений, я бы не торопился, надо посмотреть итоги ЧМ-2022 в Фукуоке.

— Уже в середине прошедшего олимпийского цикла, ты вошел в состав команды СК ВВС «Синтез». Что это дало?

— Я вначале хочу сказать о Казани, в целом, потому что это реально фантастика, что есть такой выбор в отношении 50-метровых бассейнов, лично я могу тренироваться и в «Буревестнике», и в ДВВС, и в «Оргсинтезе», правда, сейчас мне чисто территориально удобнее плавать в «Залесном». А касаемо «Синтеза», то с того времени, как меня пригласили в клуб, я ощущаю комплексную поддержку абсолютно во всём: это и в медицинском плане, и в тренировочном процессе, и в плане моральной поддержки.

