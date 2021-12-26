Цитаты недели: Путин — об озабоченностях, Нуриев — о пенсионерах-врагах, Бутина — об «оголтелом феминизме»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О расширении НАТО на восток

А потом начали расширять НАТО на восток. Естественно, мы же говорили: не надо этого делать, вы нам обещали не делать. А нам говорят: «А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности». И так из года в год. Каждый раз мы огрызались, пытались воспрепятствовать чему-то, озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями! Будем делать то, что считаем нужным.

Высказывания президента РФ Владимира Путина с его традиционной большой пресс-конференции можно цитировать бесконечно. Пожалуй, одно из самых ярких касалось взаимоотношений России и НАТО, расширение которого, по словам главы государства, прошло уже в пять волн. В частности, вопросы касались разработанного российской стороной проекта гарантий безопасности, который наша страна планирует обсудить с США. Однако журналистку британского телеканала Sky News больше интересовало, какие гарантии ненападения на Украину или любое другое суверенное государство может дать Россия, что и вызвало столь эмоциональный ответ Путина.



Президент считает, что это Запад должен «немедленно, сейчас» дать России гарантии, «а не забалтывать это десятилетиями». Относительно планируемых на январь 2022-го российско-американских переговоров о гарантиях безопасности Путин заявил, что все дальнейшие действия нашей страны будут зависеть не от их хода, «а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».



О пенсионерах-врагах

Вот нам надо было, конечно, когда мы раздаем деньги на 9 Мая или День пожилых людей, спрашивать сразу QR-коды. Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий.

Мэр Елабуги Рустем Нуриев эмоционально высказался о пожилых антипрививочниках, чем вызвал недовольство не только движения «Ветераны России», которое сразу же заявило о планах обратиться в Генпрокуратуру, но и руководства Татарстана. Президент республики Рустам Минниханов назвал слова градоначальника неприемлемыми и заслуживающими самого жесткого осуждения.



«Я осуждаю то, что произошло в Елабуге», — высказался Минниханов на заседании в Доме правительства РТ, обратив внимание, что Нуриев «осознал свой поступок». Мэр Елабуги публично раскаялся в сказанном. В официальном извинении он заявил, что «эмоциональные слова исказили истинный смысл» его переживаний и тревоги за граждан. Вместе с Нуриевым за его слова перед взрослым населением извинился и сам Минниханов: «Ни в коем случае нельзя так высказываться. Вообще к старшим всегда нужно обращаться «абый» и «апа», нас так учили родители».



О последнем китайском предупреждении

Я думаю, что эта новость быстро разлетится среди автовладельцев… Последнее китайское предупреждение — пара дней, чтобы проинформировать, в том числе с помощью СМИ. А со среды начнем работать без предупреждения. Правила для всех одинаковы. Нравится — не нравится… Мы ушли от дорожного хаоса, большая работа была проведена, поэтому возврата к этому не будет.

Власти Казани пошли на решительный шаг в войне с любителями оставлять свои машины на муниципальных парковках без номеров — теперь их колеса блокируют. За два дня до старта операции против «халявщиков» мэр Казани Ильсур Метшин дал им шанс одуматься на будущее — «последнее китайское предупреждение» прозвучало на «деловом понедельнике», а уже в среду, 23 декабря, началась «охота». Градоначальника за два дня казанские автомобилисты услышали — во время показательного рейда, который устроил исполком, блокираторы установили всего на двух машинах.



Чтобы избавиться от блокиратора, автомобилисту необходимо позвонить по указанному на нем номере. Однако некоторые оказываются хитрее и своими усилиями освобождают свою машину. Так, например, один блокиратор нашли сломанным около парковки. Злоумышленнику от полиции скрыться не удалось, его нашли и доставили в участок. От ответственности за нарушение ему уже не уйти.

О распущенности куклы Барби

Кукла Барби привлекает внимание яркой, броской, пошлой одеждой. Она транслирует распущенность и то, что я бы назвала «оголтелый феминизм». Бороться за права женщин нужно, не выставляя напоказ вот таких кукол в коротких юбках. Российские же куклы прививают детям традиционные семейные ценности. Девочка воспитывает в себе мать.

Против популярных кукол Барби выступила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Запрещать их полностью она не призывает, но от закупок в государственные детские сады предлагает воздержаться. По ее мнению, российские куклы, которых можно пеленать, куда полезнее для детей — это формирует в ребенке традиционные семейные ценности. Бутина говорит, что у нее самой в детстве была кукла Барби, одетая не в откровенный наряд, а в бальное платье. «Это была не ЛГБТ-кукла, абсолютно нормальная кукла», — зачем-то добавила депутат.



О непреследовании оппозиционеров

В Российской Федерации нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Но каких-то политических преследований в России нет.

Такой ответ на вопрос журналистов о реакции Кремля на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении гражданства лицами, «преследуемыми» в России, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, он и вовсе считает, что формулировка этого документа «абсолютно неверна по сути».



Вопрос о преследовании оппозиционеров задали и Путину на большой пресс-коференции. В частности, он касался «человека, которого якобы отравили», — Алексея Навального. Однако президент политических мотивов в лишении свободы Навального не видит: «Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью».



О «молодых старых» скучных людях

Человек стареет тогда, когда перестает двигаться, и не только физически. Больше всего в жизни я боюсь старости. Я видел и вижу старых скучных людей. И даже «молодых старых» скучных людей. Моя цель продлить свою, если не молодость, то вот этот возраст. И не сделать старость скучной. Я не готов сидеть, мне нравится движуха. То, что вокруг люди моложе меня, это радует. Значит, какой-то отзыв я у них нахожу, а они в свою очередь дают мне свою энергию и кайф. Для меня это очень существенно. Я за любой движ!

Такое бодрое заявление в интервью «Реальному времени» сделал депутат Госсовета РТ IV созыва, разработчик «Стратегии-2030» Татарстана и экс-глава «Дирекции внебюджетных программ развития города» Казани Владимир Грицких, который после выхода на пенсию вспомнил об увлечении своей молодости и взялся за диджейский пульт, окончив с отличием школу диджеев. В следующем году у него юбилей — ему исполнится 70 лет. Однако Грицких не намерен сидеть сложа руки и скучать, но и с головой в работу диджея уходить не собирается — о профессиональной работе в этой сфере он не думает.



О QR-кодах как о печати антихриста

При этом должен сказать, что неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о будто бы «печати антихриста». Грехом является и сеяние паники.

На ежегодном собрании Московской городской епархии патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал тех, что оправдывает свою «антиваксерскую» позицию религиозными аргументами — считают QR-коды о вакцинации клеймом антихриста. По его мнению, это грех. При этом на вакцинации против коронавируса патриарх не настаивает, обосновывая это тем, что это сугубо медицинская тема и к категории вероучительных совсем не относится.



О мечте иметь стадион, названный в честь себя

Я вспоминаю, отматываю — был главой Кировского района [Санкт-Петербурга], любил страшно это дело. Потом стал президентом «Зенита» — я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как «Барселону». Думал, умру — стадион моим именем, как «Бернабеу», назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлекся этим и все. Государственная служба на высоком уровне — это другая философия, другая ответственность.

Гендиректор «Дом.РФ» и экс-президент «Зенита» Виталий Мутко в шутку рассказал о своей мечте — стадионе, названном в его честь. Возглавлять питерский футбольный клуб ему нравилось — планы были грандиозными, а покидать его, судя по высказыванию, он и вовсе не хотел. С ответом на вопрос, где ему интереснее работать — в «Дом.РФ» или в российском правительстве, где он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам строительства и регионального развития, Мутко слегка затруднился. Среди достоинств своей сегодняшней работы он отметил свободу — отсутствие сильной связи с политикой и молодой коллектив.



О всякой всячине из жарких стран

Думаю, что надо в рабочих деловых контактах быть и с частной медициной работать в этом направлении. Мы же историю [с коронавирусом] еще не закончили. Да, небольшой спад, но не успокаивайтесь! Думаю, что он до Нового года. А после Нового года, к сожалению, дай бог ошибиться, все вернется на круги своя — навезем из разных жарких стран всякой всячины и потом будем все бороться с этим.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал не расслабляться из-за снижения заболеваемости коронавирусом. По его прогнозу, после новогодних праздников стоит готовиться к новому всплеску заражений из-за завезенной «всякой всячины» из-за границы. Вероятно, градоначальник имел в виду омикрон-штамм коронавируса, который россияне привезли из ЮАР. В Татарстане, к слову, его пока не обнаружили. Однако проникновение «омикрона» в республику, пожалуй, исключать не стоит — в России выявили первые незавозные случаи заражения им.

