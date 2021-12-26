Цитаты недели: Путин — об озабоченностях, Нуриев — о пенсионерах-врагах, Бутина — об «оголтелом феминизме»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О расширении НАТО на восток
Высказывания президента РФ Владимира Путина с его традиционной большой пресс-конференции можно цитировать бесконечно. Пожалуй, одно из самых ярких касалось взаимоотношений России и НАТО, расширение которого, по словам главы государства, прошло уже в пять волн. В частности, вопросы касались разработанного российской стороной проекта гарантий безопасности, который наша страна планирует обсудить с США. Однако журналистку британского телеканала Sky News больше интересовало, какие гарантии ненападения на Украину или любое другое суверенное государство может дать Россия, что и вызвало столь эмоциональный ответ Путина.
Президент считает, что это Запад должен «немедленно, сейчас» дать России гарантии, «а не забалтывать это десятилетиями». Относительно планируемых на январь 2022-го российско-американских переговоров о гарантиях безопасности Путин заявил, что все дальнейшие действия нашей страны будут зависеть не от их хода, «а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
О пенсионерах-врагах
Мэр Елабуги Рустем Нуриев эмоционально высказался о пожилых антипрививочниках, чем вызвал недовольство не только движения «Ветераны России», которое сразу же заявило о планах обратиться в Генпрокуратуру, но и руководства Татарстана. Президент республики Рустам Минниханов назвал слова градоначальника неприемлемыми и заслуживающими самого жесткого осуждения.
«Я осуждаю то, что произошло в Елабуге», — высказался Минниханов на заседании в Доме правительства РТ, обратив внимание, что Нуриев «осознал свой поступок». Мэр Елабуги публично раскаялся в сказанном. В официальном извинении он заявил, что «эмоциональные слова исказили истинный смысл» его переживаний и тревоги за граждан. Вместе с Нуриевым за его слова перед взрослым населением извинился и сам Минниханов: «Ни в коем случае нельзя так высказываться. Вообще к старшим всегда нужно обращаться «абый» и «апа», нас так учили родители».
О последнем китайском предупреждении
Власти Казани пошли на решительный шаг в войне с любителями оставлять свои машины на муниципальных парковках без номеров — теперь их колеса блокируют. За два дня до старта операции против «халявщиков» мэр Казани Ильсур Метшин дал им шанс одуматься на будущее — «последнее китайское предупреждение» прозвучало на «деловом понедельнике», а уже в среду, 23 декабря, началась «охота». Градоначальника за два дня казанские автомобилисты услышали — во время показательного рейда, который устроил исполком, блокираторы установили всего на двух машинах.
Чтобы избавиться от блокиратора, автомобилисту необходимо позвонить по указанному на нем номере. Однако некоторые оказываются хитрее и своими усилиями освобождают свою машину. Так, например, один блокиратор нашли сломанным около парковки. Злоумышленнику от полиции скрыться не удалось, его нашли и доставили в участок. От ответственности за нарушение ему уже не уйти.
О распущенности куклы Барби
Против популярных кукол Барби выступила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Запрещать их полностью она не призывает, но от закупок в государственные детские сады предлагает воздержаться. По ее мнению, российские куклы, которых можно пеленать, куда полезнее для детей — это формирует в ребенке традиционные семейные ценности. Бутина говорит, что у нее самой в детстве была кукла Барби, одетая не в откровенный наряд, а в бальное платье. «Это была не ЛГБТ-кукла, абсолютно нормальная кукла», — зачем-то добавила депутат.
О непреследовании оппозиционеров
Такой ответ на вопрос журналистов о реакции Кремля на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении гражданства лицами, «преследуемыми» в России, дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Кроме того, он и вовсе считает, что формулировка этого документа «абсолютно неверна по сути».
Вопрос о преследовании оппозиционеров задали и Путину на большой пресс-коференции. В частности, он касался «человека, которого якобы отравили», — Алексея Навального. Однако президент политических мотивов в лишении свободы Навального не видит: «Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью».
О «молодых старых» скучных людях
Такое бодрое заявление в интервью «Реальному времени» сделал депутат Госсовета РТ IV созыва, разработчик «Стратегии-2030» Татарстана и экс-глава «Дирекции внебюджетных программ развития города» Казани Владимир Грицких, который после выхода на пенсию вспомнил об увлечении своей молодости и взялся за диджейский пульт, окончив с отличием школу диджеев. В следующем году у него юбилей — ему исполнится 70 лет. Однако Грицких не намерен сидеть сложа руки и скучать, но и с головой в работу диджея уходить не собирается — о профессиональной работе в этой сфере он не думает.
О QR-кодах как о печати антихриста
На ежегодном собрании Московской городской епархии патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал тех, что оправдывает свою «антиваксерскую» позицию религиозными аргументами — считают QR-коды о вакцинации клеймом антихриста. По его мнению, это грех. При этом на вакцинации против коронавируса патриарх не настаивает, обосновывая это тем, что это сугубо медицинская тема и к категории вероучительных совсем не относится.
О мечте иметь стадион, названный в честь себя
Гендиректор «Дом.РФ» и экс-президент «Зенита» Виталий Мутко в шутку рассказал о своей мечте — стадионе, названном в его честь. Возглавлять питерский футбольный клуб ему нравилось — планы были грандиозными, а покидать его, судя по высказыванию, он и вовсе не хотел. С ответом на вопрос, где ему интереснее работать — в «Дом.РФ» или в российском правительстве, где он занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам строительства и регионального развития, Мутко слегка затруднился. Среди достоинств своей сегодняшней работы он отметил свободу — отсутствие сильной связи с политикой и молодой коллектив.
О всякой всячине из жарких стран
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал не расслабляться из-за снижения заболеваемости коронавирусом. По его прогнозу, после новогодних праздников стоит готовиться к новому всплеску заражений из-за завезенной «всякой всячины» из-за границы. Вероятно, градоначальник имел в виду омикрон-штамм коронавируса, который россияне привезли из ЮАР. В Татарстане, к слову, его пока не обнаружили. Однако проникновение «омикрона» в республику, пожалуй, исключать не стоит — в России выявили первые незавозные случаи заражения им.
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