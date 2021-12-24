«Человек стареет, когда перестает двигаться» — создатель «Стратегии 2030» стал диджеем

Экс-депутат Госсовета РТ Владимир Грицких на пенсии решил вернуться к увлечению молодости

Депутат Госсовета республики IV созыва, разработчик «Стратегии-2030» Татарстана и бывший глава «Дирекции внебюджетных программ развития города» Казани Владимир Грицких, отойдя от дел, неожиданно встал за диджейский пульт, чем немало удивил знакомых и бывших коллег. Оказалось, вспомнил увлечение молодости, прошел специальное обучение, и теперь выступает на вечеринках. Где в Казани крутит диски бывший народный избранник, который еще во времена СССР слыл лучшим устроителем дискотек, развлекал иностранных гостей на Олимпиаде-80 и провел первый в Татарстане конкурс красоты, и каково ему быть диджеем на пенсии — выясняло «Реальное время».



«В трудовой книжке так и стояло: «ведущий дискотеки»

После выхода на пенсию Владимир Грицких решил не скучать дома — он вспомнил увлечение молодости. В семидесятые годы будущий депутат официально работал диджеем, хотя во времена СССР должность называлась совсем по-другому.

По его словам, все началось с музыкального клуба в КАИ, работой которого руководил Игорь Зисер. Когда в Казани в 1977 году открывали Молодежный центр, Грицких пригласили в него работать:

— Это еще не было дискотекой, назовем это «покрутить музыку в ресторане». Там была музыкальная группа, но у нее в какие-то дни были выходные, и нас вдвоем с моим приятелем Володей Кульковым пригласили. Потом Молодежный центр стал устраивать дискотеки в фойе концертного зала. Руководителем работал Валера Минеев, совершенно замечательный человек, который для Казани сделал очень много в части музыкальной культуры. После отъезда из Казани он был директором группы «Лицедеи». Он предложил нам из тира Молодежного центра сделать бар. И мы сделали диско-бар, это было первое место в Казани, в котором начали работать диджеи. Я был вторым диджеем, который был принят на работу за заработную плату. И у меня в трудовой книжке так и стояло: «ведущий дискотеки». Это был примерно 79-й год.



Владимир Грицких «крутил музыку» в диско-баре несколько лет — это было его основным местом работы. Ушел он оттуда в 1983 году.

Молодежный центр, 1980 год. Фото: Виталий Гороховский/pastvu.com

«Женщина пожилая слушала наши песни и говорила, что можно, а что нельзя»

Благодаря своему увлечению Владимир Грицких даже попал на Олимпиаду-80 в Москву. Там его слушателями были иностранные гости в одной из олимпийских деревень.

Как вспоминает Владимир, в то время были популярны различные конкурсы: «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни» и другие. Также устраивались конкурсы дискотек, и, как правило, побеждала в них татарстанская команда.

— И вот как лучшую дискотеку Советского Союза нас пригласили на Олимпийские игры работать, представлять СССР в 80-м году. Работали во второй олимпийской деревне: одна была для спортсменов, вторая — для официальных гостей, сплошные иностранцы. Экспириенс состоял в том, что мы работали как сейчас в ночных клубах: с вечера начинали и заканчивали практически ночью. Один раз у меня был рекорд — работал 6 часов. А это что такое? Это сейчас пульты, где все с помощью цифровых кнопок управляется, а в то время были два катушечных магнитофона, в которые нужно было вставлять пленку, искать песни. Мало того, практически весь музыкальный материал нам пытались не давать. Приезжали люди с центрального комитета коммунистической партии из отдела культуры, какая то женщина пожилая слушала наши песни и говорила, что можно, а что нельзя.

Зато японская делегация впечатлилась не только музыкой, но и смекалкой советских диджеев — свое рабочее место тогда приходилось обустраивать самим буквально из подручных материалов.

— В то время мы считали себя по части молодежной музыкальной культуры отстающей страной. Но тем не менее тот музыкальный материал, который мы доставали и представили на Олимпиаде, он прям очень круто зажег посетителей. Причем мы исхитрились сделать сцену из строительных лесов, с краской, с проводами со всякими, и японцы восхитились дизайном и приехали документальный фильм о нас снимать. Чтобы показать, как круто все в СССР, а то все говорят — у них ничего нет, а у них здесь вот такие крутые пацаны все делают. Спасибо людям, которые привозили пластинки, распространяли их через студии звукозаписи того времени, где записывали «на ребрах», то есть на такой пленке. Потом уже в 80-е они стали продавать компакт-кассеты, которые записывали с этих пластинок, они нам помогали очень. И через друзей мы как-то доставали эту современную, в основном танцевальную, музыку.



Фото: Максим Платонов

«Больше никаких концертов, а паспорт получите в поезде»

Работа советских диджеев была непростой по многим причинам. Одна из них — цензура, которой подвергалась музыка. Несколько слов из песни могли поставить крест на всей композиции и ставить ее ни в коем случае было нельзя. «Сейчас это даже представить невозможно. Сидели эти взрослые дяденьки и тетеньки, которые не имели представления о танцевальной музыке и последний раз танцевали, наверное, вальс под баян, и они регулировали все это хозяйство в молодежной культуре. Это было удивительно, конечно», сетует Владимир.

— Донну Саммер нельзя.



— Почему?



— Она поет про любовь?



— Ну и что? Все поют про любовь!



— Нет, она поет про любовь так, чтобы все понимали, что она поет про секс!



А там бабушка для нас, тетка 50-летняя, что она понимает про секс? В СССР секса не было!



— А вот группа Village People?



— Тоже нельзя!



— Почему?



— Потому что у них в песне есть «Go west!»



— Но это же про пионеров американских, первопроходцев!



— Нет-нет-нет, она призывает советскую молодежь ехать на запад.

— Мы это хлебнули, конечно, по полной. Причем еще и в присутствии представителей КГБ. Выдавали нам списки с печатями — то, что можно играть, а что нельзя.

Внимательно следили в то время и за концертами. Один из гастрольных туров по городам Советского Союза пришлось прервать из-за доносов — диджея чуть не обвинили в реабилитации фашизма.

— Нас пригласили ребята из Тюмени. У них был такой большой танцевальный зал — в то время было модным увлечение бальными танцами. И вот в этом зале мы выступали, должны были играть пять вечеров. Отыграли первый, а наутро в дверь моего гостиничного номера стук. Я открываю, стоят два чувака в серых плащах. Они показывают мне удостоверения сотрудников Комитета госбезопасности. Как сейчас помню, один капитан, а другой старлей. «Можно ваши документы?», — «Пожалуйста», даю им паспорт. Они забирают у меня паспорт, и говорят: «Все ваше оборудование мы уже отвезли на вокзал, вас сегодня там встретят, вечерним поездом вы едете домой в Казань. Больше никаких концертов, а паспорт получите в поезде». Я офигел просто. Как это —высылка, да?

Владимир с коллегами вечером пришел к поезду на тюменский вокзал. Весь день они пытались «найти концы», разобраться в причинах отмены концертов, но все тщетно — «ничего непонятно было». Ребята, которые пригласили казанцев, тоже оказались в шоке, начали избегать гостей.

— Мы приезжаем в Казань, а у меня был однокашник, который работал в системе госбезопасности. Он говорит: «Ты что с ума сошел? Заставлял людей в зале бегать по кругу и кричать «Хайль, Гитлер!», — «Как ты себе это представляешь? Я нормальный парень, какой Гитлер?!». И тут я вспомнил. Была очень веселая песня Hands up!. И мы во время вечера выстраивали публику змейкой, чтобы не танцевали кругами, а такое общее движение, и они начинали бегать по залу и на «Hands up!» поднимали руки, потому что надо было хлопать. Вот как у меня в личном деле появилась такая штуковина, — пояснил Владимир Грицких.

Школа диджеев и современная молодежь

Несмотря на большой опыт в прошлом, профессии диджея пришлось учиться заново — за несколько десятилетий технологии сильно изменились. Работу на современном пульте Владимир Грицких освоил быстро и школу диджеев в Казани окончил с отличием.

— С мая я на пенсии, в следующем году мне 70 лет, и я подумал, что жизнь нужно как-то менять. Ну что я, скучать что ли буду на пенсии? Вспомнил, что этой штукой увлекался когда-то. Стал интересоваться, узнавать. Оказывается, есть такая школа, осенью в нее попал. Отучился, учитель мне в конце пятерки ставил, я понял, что осваиваю эту технику. Мне это стало интересно, потому что я открыл для себя некий новый пласт музыки, танцевальной, молодежной, как ее назвать, современной, электронной. Как угодно, можно называть, ну вот этот пласт, под что сегодня отдыхают молодые люди. Старую музыку, к несчастью, все позабывали уже. Когда я среди молодых коллег по школе какую-то музыку ставлю, они подходили и спрашивали: «А где вы ее берете? Что это за музыка? Мы даже не знаем такую».

Изменились не только техника и музыка, но и процесс работы. По наблюдениям Владимира Грицких, современные молодые люди не привыкли к общению даже друг с другом, так что нынешние танцы в ночных клубах очень сильно отличаются от советских дискотек. В советское время ведущий дискотеки не просто переключал треки — из-за технической сложности работы с бобинами на то, чтобы поставить другую композицию, требовалось несколько минут, и в паузах диджей должен был общаться с публикой.

— Поскольку нам нужно было менять бобину на бобину, а это долгий процесс, искать песни, поэтому паузы нужно было чем-то занимать, и мы разговаривали. Либо о музыке, которую мы ставим, либо о чем-то другом. И сейчас у меня есть мысль вернуть такое общение. Я обсудил это с Игорем Зисером, и может быть мы что-то такое придумаем. Не совсем дискотеку, но музыкальное какое-то мероприятие, на котором можно будет и музыку послушать, и поговорить, и потанцевать. Но где все это будет не как в ночных клубах, где музыка звучит непрерывно, а будет такая перебивка, чтобы люди больше общались.

Фото: facebook.com/vladimir.gritskikh

«А как сейчас знакомится молодежь в клубах?»

Владимир Грицких всерьез думает о том, чтобы соединить лучшее из разных времен и добавить в современные дискотеки больше общения. Такой формат, по его мнению, добавит разнообразия в современных клубах.

— Люди приходят потанцевать, диджей ставит музыку, не разговаривая, сет за сетом гонит. Мне показалось, это скучно. Ну что, люди только колбасятся на танцполе что ли? Подумал, нужно включить тот элемент, который был у нас, — мы разговаривали. Я не особо люблю все, что связано с транс-музыкой, там человек совсем в себя уходит. Даже в других современных направлениях, поскольку очень громко играет энергичная музыка, которая заставляет тебя двигаться, ты должен находиться на волне, тебе не дают расслабиться и поговорить. На мой вопрос: «А как сейчас знакомится молодежь в клубах?», — отвечают: «Практически никак, подходишь, танцуешь». Может, мы соберем другой формат, куда можно прийти с друзьями, обсудить культурные вещи. Казань всегда славилась поиском новых форм. У нас ведь были не только танцевальные, но и тематические дискотеки — это очень любопытно. Бывало люди готовили целые спектакли со слайд-программой, кино, текстами, посвященными тому или иному альбому, группе. Могли полтора часа рассказывать про группу King Crimson, приводя тексты, слайды, слушая их треки.

По словам Грицких, все это было «очень круто», и такие тематические вечеринки собирали много людей. Сейчас, обладая массой новых технических возможностей, Владимир считает необходимым включить элемент общения на дискотеках: «Люди должны научиться разговаривать заново».

«Сейчас люди как будто ждут, что их заставят включиться в процесс собственного отдыха»

Пока применить навыки работы на современном диджейском пульте Владимиру удалось по приглашению одного из казанских ресторанов выступить на новогоднем корпоративе. Заодно он обратил внимание на то, как изменилась публика.

— Меня пригласили. Слава богу, нашлись смелые. По их отзывам, им понравилось. Я получил колоссальный опыт, такой экспириенс, конечно, классный. Мне показалось, что у людей не возникает какой-то расслабленности. Раньше нам стоило включить какую-то танцевальную песню, и зал зажигал — разогнать было невозможно. Сейчас люди 35, 40, 50 лет, сидят, как будто ждут чего-то, что их каким-то внешним воздействием заставят включиться в процесс своего собственного отдыха — любопытная штука.

Владимир крутит разную музыку, но по стилям ему ближе джаз, Nu-jazz, Disco, Funky, Hause и их сочетания — «все по настроению». О профессиональной работе диджеем на пенсии Владимир Грицких пока не думает, сравнивая себя с молодыми коллегами, он понимает, что если и будет с ними конкурировать, то благодаря новой выработанной форме. Пока конкретных планов по выступлениям у диджея нет, но он готов рассмотреть любые предложения.

— Я отдаю себе реальный отчет, что никогда не догоню молодых. Во-первых, у них выше скорость реакции. Я, конечно, постараюсь научиться, но возможно мне и не надо с ними соревноваться. Конкурировать нужно в другом — не в скорости микширования музыки, не в скорости эффектов и не в количестве треков. Мне кажется я бы мог заметить это, добавив общение. Когда я в Facebook написал, что хочу этим заняться, очень многие спросили: «Где в следующий раз?». Я знаю, что эти люди хотят не просто поколбаситься, им далеко не 17—18 лет. Значит есть спрос. Постараюсь найти помещение, если у кого-то есть интерес по мероприятию подобного рода на каких-то своих площадях или площадках — они могут позвонить или написать мне. Будем искать место, куда люди будут приходить за общением и музыкой.

Родные и близкие следят за творчеством Владимира Грицких и поддерживают в его новом-старом увлечении. Особое внимание, конечно, от жены: «Супруга меня очень поддерживает — это для меня самое главное. Поскольку я как пенсионер чаще бываю дома, она может просто устала от моего присутствия и хочет, чтобы я куда-то уходил (смеется). А серьезно, она меня сильно поддерживает. Она мой соавтор во многих вещах, даже с критическими замечаниями, когда я дома репетирую, выступает».

По мнению Грицких, возраст дает о себе знать, когда человек перестает учиться чему-то новому. Так что развиваться и двигаться вперед можно вне зависимости от того, сколько тебе лет:

— Человек стареет тогда, когда перестает двигаться и не только физически. Больше всего в жизни я боюсь старости. Я видел и вижу старых скучных людей. И даже «молодых старых» скучных людей. Моя цель продлить свою, если не молодость, то вот этот возраст. И не сделать старость скучной. Я не готов сидеть, мне нравится движуха. То что вокруг люди моложе меня, это радует. Значит, какой-то отзыв я у них нахожу, а они в свою очередь дают мне свою энергию и кайф. Для меня это очень существенно. Я за любой движ!