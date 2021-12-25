Минниханов — о высказывании мэра Елабуги: «Оскорблять людей мы не имеем никакого права»

Разъяснять людям о необходимости вакцинироваться нужно максимально корректно, не нужно допускать перегибов, а тем более оскорблений. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме правительства РТ.

Он попросил людей, ответственных за вакцинацию, делать свою работу «разумно и очень взвешенно». Минниханов осудил высказывание мэра Елабуги Рустема Нуриева.

— Я сам хочу извиниться перед взрослым населением за то, что произошло. Ни в коем случае нельзя так высказываться. Вообще к старшим всегда нужно обращаться «абый» и «апа», нас так учили родители, — приводит его слова пресс-служба главы республики.

85% смертельных случаев от коронавируса приходится на людей старше 60 лет, им нужно срочно прививаться. Но пожилым необходимо терпеливо рассказывать о важности прививки, приводить аргументы, персонально разговаривать, отметил Минниханов.

— Каждый человек — это личность. Оскорблять людей мы не имеем никакого права.

Вчера в СМИ попали высказывания мэра Елабуги Рустема Нуриева на закрытом совещании местного оперштаба, на котором он назвал непривитых пожилых людей врагами. На заявление поспешил отреагировать председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он заявил, что направит обращение в Генпрокуратуру и президенту Татарстана. Позже Нуриев принес извинения и объяснил, что чересчур эмоциональное послание связано с искренними переживаниями за елабужан. Еще вчера Минниханов заявил, что такие высказывания недопустимы.