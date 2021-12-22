Мэрия Казани добилась эффекта от «последнего китайского предупреждения» по блокировке авто без номеров

Фото: Татьяна Леухина

«Грозились демонтировать, болгаркой спиливать...»

С сегодняшнего дня в Казани начали устанавливать блокираторы на колесах тех машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров. «Последнее китайское предупреждение» от мэра Казани Ильсура Метшина прозвучало в понедельник и дало эффект — сегодня утром на стоянках было мало машин, да и те с номерами.



То, что нарушителей стало меньше, подтвердил во время показательного рейда на площади Свободы и.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов:

— Эффекта, которого мы добивались, говоря, что будем блокировать автомобили без номеров, мы достигли. Уже даже здесь видно, что автомобили в разы, даже 99%, перестали нарушать.

Сегодня утром на стоянках было мало машин, да и те с номерами

Блокиратор устанавливают два сотрудника, чтобы избежать повреждения автомобиля. И это абсолютно законно.

— С нашей точки зрения, здесь никакого нарушения ни процессуального, ни какого-то иного нет. Все необходимые меры принимаются в рамках законодательства, — отметил Марат Хисамутдинов.

Сейчас устройств не так много, но в течение новогодних праздников власти ожидают их поставку.

— Все-таки надеемся, что такого количества, как парковочных мест, — четыре тысячи блокираторов нам точно не нужно будет. Но опять же будем смотреть на угрозы их демонтажа, их поломки, все равно нужен какой-то подменный фонд, и я думаю, этот фонд у нас будет... То ли автомобилисты, то ли диванные критики, у которых своих автомобилей нет, грозились демонтировать [блокираторы], болгаркой их спиливать. Ну никто уж до такого не дойдет, опасаясь уголовного преследования. Но на порядок снизилось количество таких нарушений (речь о снятии номеров, — прим. ред.), — рассказал представитель исполкома.

Первым заблокированным авто уже во время рейда оказался Mercedes, припаркованный возле Казанского государственного медицинского университета

Рейды продлятся до Нового года и продолжатся после него

Во время показательного рейда, который устроил исполком, блокираторы были установлены всего на двух машинах.



Первым заблокированным авто уже во время рейда оказался Mercedes, припаркованный возле Казанского государственного медицинского университета (КГМУ). Проверяющие сначала составили протокол, а после приступили к блокировке колеса. Минут 20 журналисты и инспекторы ждали, пока владелец иномарки подойдет к машине, после чего сотрудники мэрии прошли дальше по улице Толстого, где возле здания КНИТУ-КХТИ «поймали» второго нарушителя и начали составлять протокол.

До этого корреспондент «Реального времени» обошла парковки возле Госсовета республики и парка «Черное озеро». В 9 утра парковочные места возле парламента уже были полностью забиты, однако нарушителей, оставивших авто без номера, не было. У парка машин стояло меньше, но все тоже были с номерами.

На улице Щапова корреспондент заметила еще две припаркованные машины без номерных знаков, помимо тех, которые попались на глаза сотрудникам мэрии Казани.

В дальнейшем рейды будут проводиться каждый день, до начала нового, 2022 года они будут проходить с утра и до вечера, отметил Хисамутдинов. Затем до 10 января парковки будут бесплатными, после чего рейды возобновятся.

В дальнейшем рейды будут проводиться каждый день

«Последнее китайское предупреждение»

Об установке блокираторов колес объявили на «деловом понедельнике» два дня назад. Меру хотели ввести прямо 20 декабря, но мэр Ильсур Метшин предложил сначала оповестить автовладельцев.

— Последнее китайское предупреждение — пара дней, чтобы проинформировать, в том числе с помощью СМИ. А со среды начнем работать без предупреждения. Правила для всех одинаковы. Нравится — не нравится… Мы ушли от дорожного хаоса, большая работа была проведена, поэтому возврата к этому не будет, — подчеркнул мэр.

Сейчас в столице Татарстана насчитывается 455 тыс. автомобилей, и их количество растет.

— Чтобы не превратить городские дороги в стоянку в два-три ряда, включая тротуары, мы вынуждены расширять муниципальное парковочное пространство. Это мировая практика. Но и с этим у нас проблемы. Есть автовладельцы, которые снимают номера, плюют и на утвержденные городской Думой правила, и на общественные интересы. Я попросил разработать меры по решению этой проблемы, — пояснил Метшин.

Меру хотели ввести прямо 20 декабря, но мэр Ильсур Метшин предложил сначала оповестить автовладельцев. Фото kzn,ru

Как еще хотели бороться с теми, кто снимает номера

«Реальное время» еще в октябре 2020 года рассказывало о проблеме со снятием номеров с автомобилей, которые стоят на муниципальных парковках. Так, на парковке перед татарстанским Кабинетом министров, на площади Свободы, корреспондент издания обнаружила лишь пару автомобилей с номерами.

— Согласно анализу, в среднем количество припаркованных автомобилей без номеров составляет 30 процентов, — сообщили тогда в пресс-службе исполкома. — При этом на некоторых участках (на ул. Дзержинского, Театральной, пл. Свободы, Право-Булачной, Спартаковской, Мусы Джалиля, Столбова и других) стоянка со снятыми номерами достигает 60 процентов от общего количества припаркованных там автомобилей.

После материала издания сотрудники контрольной службы МКУ «Организатор городского парковочного пространства» вышли на поиск любителей не платить за стоянку в центре города. Потом начали тестировать на улицах новые стационарные комплексы фиксации нарушений с закрытием и снятием госномеров — по итогам эксперимента возбудили 40 административных дел.



С тех пор власти думали над способами борьбы с автохамами. Марат Хисамутдинов в октябре этого года заявлял, что в Казани хотят ввести практику эвакуации автомобилей без номеров с муниципальных парковок по примеру Москвы. В столице таким образом удалось сократить количество подобных нарушений в десять раз.

Глава совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов рассказал, что владельцев машины без номеров можно определить по RFID-меткам под лобовым стеклом. Но для этого нужны законодательные решения.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Дарья Пинегина, Татьяна Леухина, фото Татьяны Леухиной