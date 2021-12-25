В Казани с начала рейдов на парковках похитили два блокиратора, установленных на машинах без номеров

В Казани с момента начала рейдов по городским парковкам украли два блокиратора колес, установленных на машины без госномеров. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Один блокиратор нашли сломанным около парковки. Злоумышленника нашли и доставили в отдел полиции для дачи показаний, сейчас рассматривается вопрос о привлечении его к ответственности. Личность второго нарушителя также установили.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 22 декабря в Казани составили 38 протоколов об административном правонарушении и возбудили 29 административных дел за нарушение правил пользования муниципальными парковками.

Подробнее о том, как проходил первый рейд по поиску авто без госномеров на парковках Казани, — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина