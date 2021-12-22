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Патриарх Кирилл заявил, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны

11:50, 22.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Патриарх Кирилл заявил, что рассуждения о вакцинации и QR-кодах как о печати антихриста греховны
Фото: Василий Иванов (архив)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что рассуждения о вакцинации против коронавируса и QR-кодах, выдаваемых после прививки, как о печати антихриста греховны. Подобные мысли он считает неуместными.

При этом патриарх Кирилл убежден, что «вакцинацию нельзя рассматривать как признак ипостаси». По его словам, вопрос о том прививаться от коронавируса или нет, не относится к категории вероучительных. Эта тема сугубо медицинская, заявил он на ежегодном собрании Московской городской епархии.

Фото: Максим Платонов (архив)

Похожую точку зрения в ноябре высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он заявил, что вопросы вакцинации от COVID-19, в том числе и отказ от процедуры, не содержат религиозной составляющей.

Татьяна Демина
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