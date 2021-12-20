Песков заявил, что в России граждан не преследуют по политическим убеждениям

В России «нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям», заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении гражданства лицами, «преследуемыми» в России.

— Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или преступлений, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также указал, что формулировка украинского закона, о котором идет речь, «абсолютно не верна по сути».

Татьяна Демина