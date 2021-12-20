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Песков заявил, что в России граждан не преследуют по политическим убеждениям

13:31, 20.12.2021 4
Песков заявил, что в России граждан не преследуют по политическим убеждениям
Фото: kremlin.ru

В России «нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям», заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал подписанный украинским лидером Владимиром Зеленским закон об упрощенном получении гражданства лицами, «преследуемыми» в России.

— Есть законодательство, и по действующему законодательству люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или преступлений, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также указал, что формулировка украинского закона, о котором идет речь, «абсолютно не верна по сути».

Татьяна Демина
ОбществоВласть

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Сказал как отрезал.
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  • Анонимно 20 дек
    Пора отключить связь с пациентами из сумасшедшего дома.
    Не все же врачи, чтобы выслушивать их каждодневный бред.
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  • Анонимно 20 дек
    Что можно на это сказать...
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  • Анонимно 20 дек
    Да, политических статей нет. Им и уголовных хватает. Так как суд по факту не независимый.
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