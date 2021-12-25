В России зарегистрировали незавозные случаи заражения омикрон-штаммом

В России уже зарегистрированы незавозные случаи заболевания штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («омикрона»), поэтому они быстро локализуются, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов на этой неделе сообщил, что в России разработали тест, способный выявить омикрон-штамм.



Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране выявили уже 41 заболевшего новым вариантом коронавируса. Все они находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.

Татьяна Леухина