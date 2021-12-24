«Да врут все время!»: главные тезисы с большой пресс-конференции Владимира Путина
Президент России — о войне с Украиной и расширении НАТО, пытках в тюрьмах и атаках на школы, ковиде и новых угрозах нации
«Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач!», — отметил Владимир Путин, говоря о последствиях «войны с коронавирусом» и жизненно важной задаче по увеличению народонаселения. В ходе большой, 17-й по счету, пресс-конференции президент России успел ответить на 55 вопросов. Разговор длился 3 часа 56 минут, не побив рекорд 2008 года (4 часа 40 минут). Глава государства коснулся разных тем — проблем демографии, в том числе грядущих, строительства социальных объектов, работы губернаторов, развития медицины, спорта и культуры. Заявил, что его больше интересует внутриполитическая ситуация в стране, однако вопросы о геополитике вызвали куда более экспрессивную реакцию Путина. По-прежнему в фокусе внимания была ситуация с COVID-19 и вынужденными ограничениями. Прессу также интересовало: вероятность войны с Украиной, пытки в системе ФСИН, атаки на школы и многое другое. Основные тезисы пресс-конференции главы государства собрала редакция «Реального времени».
Экономика в период пандемии
- Отвечая на первый же вопрос о влиянии пандемии коронавируса на экономику России Владимир Путин, отметил: «Весь мир ведет войну, и эта война продолжается, мы знаем об опасностях «омикрона», нового штамма. Группа наших ученых находится в ЮАР, где и был обнаружен вирус. Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в экономике и социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Уровень спада составил 3%, что гораздо ниже, чем у других, и мы восстановились гораздо быстрее. Рост ВВП ожидается 4,5%. Хорошие показатели в стройке — 90 млн кв. м, впервые такой результат».
- России удалось не допустить роста уровня безработицы. Наоборот, она снизилась с 4,6 до 4,3%. «Это хороший показатель работы экономики в целом, но возникают сложности, связанные с рынком труда», — отметил Путин.
- Однако снизилась продолжительность жизни — было 71,5 года, стало 70,1.
- Путин: «Результаты экономики сохраняют для России очень существенный экспортный потенциал».
- Также начинают расти зарплаты. Рост реальных доходов населения ожидается на уровне 3,5%. Инфляция составит 8%.
«146 млн для такой страны совершенно недостаточно, у нас же рабочих рук не хватает!»
- «Касательно вакцинации, какие у нас вызовы и какие драйверы. Я говорил про уменьшение продолжительности жизни и увеличение смертности. В этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из самых главных задач, которая стоит перед нами — в сфере демографии. И с гуманитарной точки зрения, и с геополитической. 146 млн человек населения для такой огромной страны совершенно недостаточно. И с экономической — у нас же рабочих рук не хватает!».
«У нас 81 млн с небольшим работоспособных граждан. Мы должны серьезно увеличить эту цифру к 2024 году! Это один из факторов экономического роста. Я уже не говорю про геополитическую составляющую, а про гуманитарную. Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста!».
- «Второе — это развитие инфраструктуры. У нас 500 млрд рублей напрямую идет на развитие инфраструктуры, затем — в рамках нацпроектов на следующий 400 с лишним млрд. Из ФНБ — 2,5 трлн направили. Целый набор программ».
- На вопрос о том, почему люди стали меньше рожать детей: «Горизонт планирования стал минимальным. В 1991 году после развала СССР горизонт планирования сузился до нескольких дней», — рассказал российский лидер.
- Президент отметил, что власти намерены поддерживать семьи, чтобы справиться с возникающими в постиндустриальном мире проблемами с демографией.
О мерах пресечения за отказ от вакцинации
- Президент сообщил, что на данный момент коллективный иммунитет россиян достиг 59,4 процента — сюда входят привитые и переболевшие. «Но этого недостаточно, нужен уровень иммунитета под 80 процентов — надеюсь, что достигнем в конце первого — начале второго квартала будущего года. При этом в некоторых странах уже говорят о 90—95 процентах», — сказал Путин.
- Путин считает, что меры пресечения за отказ от вакцинации от коронавируса не нужны. «Гражданам надо терпеливо и с уважением объяснять необходимость вакцинации от коронавируса», — заявил президент. Также глава государства отметил, что преследования за отказ от вакцинации в стране быть не должно.
- Владимир Путин отметил, что пандемия стала серьезным испытанием для системы здравоохранения, но ей удалось выстоять: «Плановая помощь в первый период борьбы с ковидом пострадала. Было необходимо перепрофилировать лечебные учреждения под ковидных больных — это первое. Второе — набрать и перепрофилировать врачей для борьбы с коронавирусом. Пришлось изменить маршрутизацию пациентов. Некоторые лечебные учреждения оказались закрытыми, некоторые останавливались для обработки от COVID-19. Удалось собрать в кулак наши силы. На постковидное восстановление были выделены ресурсы, 1 млн человек прошел через диспансеризацию. Я надеюсь, что это будет расширяться, все условия созданы».
Про ситуацию с Украиной
- Может ли Россия гарантировать, что не будет нападать на Украину? «Наши действия будут зависеть от хода переговоров, от обеспечения безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов! Нет! Это Соединенные Штаты пришли к порогу нашего дома! На пороге нашего дома находятся», — сказал Путин.
- О присоединении Крыма: «Как мы могли отказать Севастополю и Крыму в том, чтобы взять их под свою защиту? Невозможно, нас просто поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — объяснил президент.
- По мнению Путина военно-административное управление на Украине и выдавливание русских с их исторической родины в дальнейшем может привести к цели толкнуть радикалов на решение вопросов о Донбассе и Крыме военным путем. «И как Россия должна жить с этим? Все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут? Это не наш выбор, мы этого не хотим», — подчеркнул Путин.
- Владимир Путин отметил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов. «Как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учетом того, что они делают? Практически невозможно. Мы хотели бы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в добрососедском ключе», — сказал Путин.
«Да врут все время»: про газ в Европе
- На вопрос об обвинениях «Газпрома» в сокращении поставок газа: «Никакой здесь правды нет. Это просто попытка с ног на голову все поставить. Вот коллега спрашивал, что там Запад не понимает. Да врут все время, поэтому тень на плетень наводят», — ответил Путин
- По словам президента, «Газпром» не забронировал газ на поставку по маршруту «Ямал — Европа» потому, что европейские компании не выставили заявки на покупку, а также потому, что этот маршрут стал использоваться в реверсном режиме: газ поставляется из Германии в Польшу. «Мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам. Цена в 3-4, 6-7 раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав 1 млрд кубических метров газа, можно заработать почти $1 млрд. Это бизнес», — сказал Путин
- Также, по словам президента, на маршруте есть труба, которая соединяет польскую и украинскую системы: «У меня есть все основания полагать, что этот газ идет в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и в ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле и, может быть, обратиться в определенные инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. И вместо того, чтобы подавать в Польшу и затем на Украину, пытаясь поддержать штаны там кому-то, лучше осуществлять поставки в Европу и повлиять на цены на споте. В этом проблема, при чем здесь «Газпром»? — сказал президент.
- Путин заявил, что «Газпром» не виноват в удорожании газа в Европе. «Американские поставщики сняли с европейского рынка значительный объем — 14 млн тонн, по-моему, сжиженного природного газа. И утащили их на премиальные рынки: сначала в Латинскую Америку — в Бразилию, а потом в Азию — Китай, Южная Корея, Япония, потому что там больше платят. Европейцы думали, что у них премиальные рынки, нет, оказалось, что в других местах. И цены поползли», — сказал Путин.
«Просто нагло обманули»: геополитика
- Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны «обманули» Россию, обещая не расширять НАТО в восточном направлении. «Вопрос безопасности. Важен не ход переговоров, важен результат. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в 90-е годы. И чего? Надули, просто нагло обманули. Каждый раз мы озабоченности высказывали. Нет. «Идите вы со своими озабоченностями, будем делать то, что считаем нужным». И в итоге — пять волн расширения НАТО».
- Про союзное государство с Белоруссией: «Уровень интеграции гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, несравнимо ниже», — признал Путин. По словам лидера государства в данный момент важно синхронизировать законодательство в сфере экономики. В дальнейшем президент допускает возможность появления единой валюты на территории двух стран.
- Путин назвал Китай основным стратегическим партнером России. По словам президента, западным странам не сдержать развитие Поднебесной, и они должны это осознать. По его словам, сегодня по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская. «Пройдет там еще 35-й год, 50-й, Китай неизбежно станет первой экономикой мира по всем другим показателям. Надо понимать это», — добавил Путин.
- «Казахстан является одним из самых близких союзников России, у двух стран уникальные отношения», — отметил Путин. Российский лидер подчеркнул, что в данный момент одна из главных задач в двусторонних отношениях — изменить структуру экономических связей и с большей эффективностью работать в сфере развития цифровизации, генетики, медицины и космоса.
- Об Италии: «У нас отношения между Италией и Россией они сложились, если не как показательные, то как хорошие, устойчивые. Вне зависимости от тех сил, которые возглавляют Италию. Мы продолжаем то, что было заложено господином Берлускони [Сильвио]», — сказал Путин.
Казань волнуют многодетные семьи, а Уфа просит денег к юбилею
- Отвечая на вопрос журналиста из Татарстана о выделении земли многодетным на территориях без подходящей инфраструктуры: «У нас огромные деньги выделяются на развитие инфраструктуры. Нужно вписать эти потребности в проекты инфраструктурного развития территорий. Обязательно перед правительством поставлю такую задачу. Вот эти 500 млрд рублей, которые выделены на развитие инфраструктуры, плюс еще 460 млрд в рамках национальных проектов нужно так настроить, чтобы они не просто так деньги осваивали, а решали комплексные задачи, в том числе обеспечили поддержку многодетных семей».
- Журналистка из Башкортостана обратилась с вопросом о федеральном финансировании строительства объектов к предстоящему в 2024 году юбилею Уфы и пригласила президента на празднование. Владимир Путин отметил, что прежде, чем выделять дополнительные ресурсы, необходимо правильно распределять имеющиеся. «Спасибо большое за приглашение. Постараюсь приехать, — пообещал глава государства. — Уфа — замечательное место, в Поволжье — одно из лучших. Уфа всегда была и есть один из центров исламского мира в России. Мы не случайно выпустили с коллегами специальный документ по подготовке города к юбилею. Мы с руководством республики определимся, что является приоритетным. Здесь не нужны дополнительные ресурсы, здесь надо использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, дорожную и социальную сферы, на культуру, и просто правильно распределить или перераспределить, чтобы Уфа провела юбилей достойно, красиво, так, как она этого заслуживает. Если нужно дополнительное финансирование, то выделим и дополнительно. Мы решим с коллегами из республики».
«Если мы еще Мишустина будем брать с собой...»
- Как складываются отношения Владимира Путина и Деда Мороза: «Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом, и я благодарен ему за то, что я могу с вами встречаться в том качестве, в котором нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу России, который доверил мне эту должность», — ответил президент.
- Где бы в России хотел жить президент, кроме Москвы и Санкт-Петербурга? «Прежде всего я подумал о Петербурге. Это мой родной город». Путин отметил, что в России много красивых мест, в том числе Краснодар, Крым, Сибирь.
- Почему Путин с Шойгу не берут с собой Мишустина на отдых? «Если мы еще Мишустина будем брать с собой... Помните старый еврейский анекдот — а кто в лавке-то останется? Кто работать будет?», — улыбнулся Путин.
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