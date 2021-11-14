Цитаты недели: Володин — о Татарстане и Башкирии, бот Макс — о несуществующем COVID-19, Авдонина — о масках
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Об уподоблении себя Путину
Популярный американский рэпер Канье Уэст сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным, точнее — с молодой его версией. Правда, это заявление вызвало у слушателей лишь смех. Однако артиста это не смутило.
О журналистах с неправильно надетыми масками
Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в пятницу отказалась вести еженедельный брифинг, посвященный обстановке с коронавирусом в Татарстане. Недовольство представительницы ведомства, тщательно следящего за соблюдением антиковидных ограничений, вызвали журналисты, явившиеся на очную встречу с пренебрежительно стянутыми на подбородок масками.
После ее замечания даже заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров попросил у Авдониной разрешения снять маску на время доклада о QR-кодах в общественном транспорте Татарстана.
О законопроекте, не дающем волшебной силы
Обсуждения законопроекта о региональной власти, который уже принят Госдумой в первом чтении, не стихают. Против него выступила депутат нижней палаты российского парламента и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Ее, правда, больше беспокоит не то, что Татарстан перестанет быть исключительным с его единственным среди всех регионов президентом, а ограничение полномочий региональных властей.
О Татарстане и Башкортостане
Порассуждал о необходимости принятия законопроекта о региональной власти и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутатам он предложил вернуться на три десятилетия назад, вспомнить «парад суверенитетов» и подумать, почему более перспективная Башкирия после распада СССР уступила в развитии Татарстану. По его словам, ответ на вопрос, зачем понадобился закон, кроется именно в причине не вполне закономерного развития двух соседних республик.
О планах правительства по сегрегации населения
С таким заявлением бота Макса на портале «Госуслуги» в ответ на вопрос по порядку получения QR-кода столкнулись в четверг россияне, в том числе и жители Татарстана. Как объяснили спустя пару часов в Минцифры РФ, Макс подвергся кибератаке. Судя по всему, устроили ее «антиваксеры». «Госуслугам» на этой неделе досталось от хакеров пару раз — они подверглись двум мощнейшим за всю историю портала кибератакам. В понедельник сайт и приложение «легли» под напором россиян, которые ринулись проверять свои QR-коды, срок действия которых из-за технического сбоя сократился в два раза.
О питьевой воде из-под крана в Казани
Гендиректор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров, который неоднократно говорил о нехватке десятков миллиардов рублей на ремонт сетей водоснабжения из-за их износа и аварийности, уверяет, что пьет воду прямо из-под крана. По его словам, это безопасно — пусть вода и из реки, куда идут грязные стоки, все равно она перед попаданием в стакан обрабатывается и обеззараживается. Иначе говоря, она ничем не уступает воде, продаваемой в магазинах.
О нарушении прав граждан без QR-кода
Чувашия стала первым российским регионом, объявившим о введении специальных QR-кодов для непривитых и не переболевших коронавирусом граждан с высоким титром антител. Глава республики Олег Николаев уверен, что несправедливо и незаконно ограничивать в посещении общественных мест тех, у кого есть иммунитет к COVID-19, несмотря на отсутствие прививки. Планируется, что действовать QR-код у лиц с высоким титром антител будет только внутри Чувашии.
О планах превратить Нижнекамск в столицу нефтехимии
Рамиль Муллин на своей первой большой пресс-конференции в качестве полноправного главы исполкома Нижнекамского района РТ обозначил грандиозный план сделать из Нижнекамска столицу нефтехимии в России. По его мнению, начать следует как минимум с переноса площадок проведения нефтехимических форумов и прочих масштабных мероприятий этой отрасли из Казани в город на Каме.
Об одной крови питерцев, ирландцев и викингов
Очень хотелось бы увидеть бой между недавно оправившимся от травмы Конором Макгрегором и российским борцом Петром Яном депутату Госдумы Виталию Милонову. К слову, иностранный спортсмен уверен, что «перебоксировал» бы нашего соотечественника и даже «разорвал» бы его. По мнению Макгрегора, ему никто не сможет противостоять, так как в «UFC нет никого, кто был бы даже близко» к его уровню. Ян на заявление ирландца отреагировал вызовом на поединок. Макгрегор его принял.
Об уголовной ответственности врачей-«антиваксеров»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что врачи-«антиваксеры», создающие угрозу жизни окружающим, не смогут уйти от ответственности. Он убежден, что в силу своей профессии медики должны быть продвинутыми в вопросе вакцинации, предупреждения и профилактики болезней. При этом Мурашко обратил внимание, что не призывает «к каким-то резким движениям».
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