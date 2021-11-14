Цитаты недели: Володин — о Татарстане и Башкирии, бот Макс — о несуществующем COVID-19, Авдонина — о масках

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Об уподоблении себя Путину

Я решил, что я как молодой Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть, культура — это энергия, а я король культуры уже 20 лет.

Популярный американский рэпер Канье Уэст сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным, точнее — с молодой его версией. Правда, это заявление вызвало у слушателей лишь смех. Однако артиста это не смутило.



О журналистах с неправильно надетыми масками

Не знаю, что сегодня случилось, изменения в атмосфере, вроде праздника никакого нет — почему у нас коллеги без масок? Причем довольно-таки большое количество. Предлагаю не продолжать брифинг, пока коллеги не наденут маски правильно.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина в пятницу отказалась вести еженедельный брифинг, посвященный обстановке с коронавирусом в Татарстане. Недовольство представительницы ведомства, тщательно следящего за соблюдением антиковидных ограничений, вызвали журналисты, явившиеся на очную встречу с пренебрежительно стянутыми на подбородок масками.



После ее замечания даже заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров попросил у Авдониной разрешения снять маску на время доклада о QR-кодах в общественном транспорте Татарстана.

О законопроекте, не дающем волшебной силы

Законопроект в существующем виде делает наших губернаторов рабами лампы, при этом не давая им волшебной силы. Они не могут формировать команду, они не могут сами управлять процессами становления исполнительной власти на местах.

Обсуждения законопроекта о региональной власти, который уже принят Госдумой в первом чтении, не стихают. Против него выступила депутат нижней палаты российского парламента и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Ее, правда, больше беспокоит не то, что Татарстан перестанет быть исключительным с его единственным среди всех регионов президентом, а ограничение полномочий региональных властей.



О Татарстане и Башкортостане

Мы с вами, принимая этот закон, делаем сильным государство или ослабляем его? Вот где лежит основной смысл. Мы говорим о параде суверенитетов... Башкортостан экономически был сильнее, и возможностей у него было больше. А почему сегодня Татарстан более сильный и экономически самодостаточен, а Башкортостан наоборот? Вот если вы начнете искать ответы — поймете, почему нам необходимо принимать закон, который сегодня закладывает основы публичной власти в регионах.

Порассуждал о необходимости принятия законопроекта о региональной власти и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутатам он предложил вернуться на три десятилетия назад, вспомнить «парад суверенитетов» и подумать, почему более перспективная Башкирия после распада СССР уступила в развитии Татарстану. По его словам, ответ на вопрос, зачем понадобился закон, кроется именно в причине не вполне закономерного развития двух соседних республик.



О планах правительства по сегрегации населения



Вас развели, и никаким «коронавирусом» вы не болели. Факт существования этой «болезни» никем не доказан. «Коронавируса» не существует. Что касается QR-кодов — они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы — обойдитесь без QR-кода.

С таким заявлением бота Макса на портале «Госуслуги» в ответ на вопрос по порядку получения QR-кода столкнулись в четверг россияне, в том числе и жители Татарстана. Как объяснили спустя пару часов в Минцифры РФ, Макс подвергся кибератаке. Судя по всему, устроили ее «антиваксеры». «Госуслугам» на этой неделе досталось от хакеров пару раз — они подверглись двум мощнейшим за всю историю портала кибератакам. В понедельник сайт и приложение «легли» под напором россиян, которые ринулись проверять свои QR-коды, срок действия которых из-за технического сбоя сократился в два раза.



О питьевой воде из-под крана в Казани



Мне никто не верит, но я пью из-под крана. Наша вода не выше категории очистки той, которая продается в магазинах. Наша вода по ГОСТу — питьевая вода, ее смело можно пить, то есть она нормальная, да, водопроводная, да, она из Волги, но она проходит несколько стадий очистки, несколько стадий обеззараживания. Вода у нас питьевая.

Гендиректор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров, который неоднократно говорил о нехватке десятков миллиардов рублей на ремонт сетей водоснабжения из-за их износа и аварийности, уверяет, что пьет воду прямо из-под крана. По его словам, это безопасно — пусть вода и из реки, куда идут грязные стоки, все равно она перед попаданием в стакан обрабатывается и обеззараживается. Иначе говоря, она ничем не уступает воде, продаваемой в магазинах.



О нарушении прав граждан без QR-кода

Люди, которые имеют аналогичное количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем.

Чувашия стала первым российским регионом, объявившим о введении специальных QR-кодов для непривитых и не переболевших коронавирусом граждан с высоким титром антител. Глава республики Олег Николаев уверен, что несправедливо и незаконно ограничивать в посещении общественных мест тех, у кого есть иммунитет к COVID-19, несмотря на отсутствие прививки. Планируется, что действовать QR-код у лиц с высоким титром антител будет только внутри Чувашии.



О планах превратить Нижнекамск в столицу нефтехимии

У нас такая концентрация химии, нефтехимии, нефтепереработки, и, наверное, это мое мнение, я уже обсуждал его и с промышленниками — большие нефтехимические форумы, они должны проходить не в Казани, а, наверное, мы должны быть центром и столицей нефтехимии. Пока в стране нет столицы нефтехимии, почему бы Нижнекамску не быть центром и не собирать большие форумы, симпозиумы. Потому что во всем мире химия растет.

Рамиль Муллин на своей первой большой пресс-конференции в качестве полноправного главы исполкома Нижнекамского района РТ обозначил грандиозный план сделать из Нижнекамска столицу нефтехимии в России. По его мнению, начать следует как минимум с переноса площадок проведения нефтехимических форумов и прочих масштабных мероприятий этой отрасли из Казани в город на Каме.



Об одной крови питерцев, ирландцев и викингов

Если Конор не сыкло, то он примет вызов Петра, и бой будет. Надеюсь, что так и произойдет. Очень хотелось бы посмотреть на это зрелище. Если бой все-таки состоится, то я буду поддерживать Макгрегора! У нас, питерцев, с ирландцами одна кровь, мы викинги.

Очень хотелось бы увидеть бой между недавно оправившимся от травмы Конором Макгрегором и российским борцом Петром Яном депутату Госдумы Виталию Милонову. К слову, иностранный спортсмен уверен, что «перебоксировал» бы нашего соотечественника и даже «разорвал» бы его. По мнению Макгрегора, ему никто не сможет противостоять, так как в «UFC нет никого, кто был бы даже близко» к его уровню. Ян на заявление ирландца отреагировал вызовом на поединок. Макгрегор его принял.



Об уголовной ответственности врачей-«антиваксеров»

Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <...> сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-«антиваксеры» заболели.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что врачи-«антиваксеры», создающие угрозу жизни окружающим, не смогут уйти от ответственности. Он убежден, что в силу своей профессии медики должны быть продвинутыми в вопросе вакцинации, предупреждения и профилактики болезней. При этом Мурашко обратил внимание, что не призывает «к каким-то резким движениям».

