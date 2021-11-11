Второй день подряд портал «Госуслуги» подвергается самой мощной за всю историю кибератаке

«Госуслуги» подвергаются мощнейшей за всю историю портала кибератаке, которая продолжается уже второй день. Служба информационной безопасности ресурса перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры России.

Первую атаку зафиксировали вчера, ее мощность составила более 680 гигабит в секунду. Кибератаку удалось отразить. Сегодня же у некоторых пользователей возникли трудности при входе на портал «Госуслуги».

Отдельным объектом атаки оказался экспериментальный чат-бот робот Макс, у которого нет доступа к личным сведениям пользователей. Целью его разработки были консультации. Он уверял пользователей, что коронавируса не существует.

Фото: pxhere.com

8 ноября в работе портала произошел еще один сбой. Из-за введения единой формы сертификата о вакцинации спутались сроки действия документов переболевших и привитых граждан. Однако проблему удалось разрешить.

Диана Жиленкова