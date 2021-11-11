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Второй день подряд портал «Госуслуги» подвергается самой мощной за всю историю кибератаке

18:55, 11.11.2021
Второй день подряд портал «Госуслуги» подвергается самой мощной за всю историю кибератаке
Фото: realnoevremya.ru

«Госуслуги» подвергаются мощнейшей за всю историю портала кибератаке, которая продолжается уже второй день. Служба информационной безопасности ресурса перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры России.

Первую атаку зафиксировали вчера, ее мощность составила более 680 гигабит в секунду. Кибератаку удалось отразить. Сегодня же у некоторых пользователей возникли трудности при входе на портал «Госуслуги».

Отдельным объектом атаки оказался экспериментальный чат-бот робот Макс, у которого нет доступа к личным сведениям пользователей. Целью его разработки были консультации. Он уверял пользователей, что коронавируса не существует.

Фото: pxhere.com

8 ноября в работе портала произошел еще один сбой. Из-за введения единой формы сертификата о вакцинации спутались сроки действия документов переболевших и привитых граждан. Однако проблему удалось разрешить.

Диана Жиленкова
ТехнологииIT

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