В Минцифры РФ объяснили сбой со сроком действия сертификатов о вакцинации против коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

На российском портале госуслуг выпущено порядка 50 млн сертификатов о вакцинации и у 300 тысяч людей они были с ошибками в плане срока действия. Об этом говорится в письме от Минцифры, которое пришло пользователям, в том числе и сотрудникам «Реального времени».

Как пояснили в ведомстве, сбой произошел из-за введения единой формы сертификата для тех, кто привился или переболел коронавирусом. Выпущенные документы нужно было оперативно обновить, однако на разработку, внедрение и тестирование такой операции оставалось мало времени. В итоге смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных.

Фото: Максим Платонов

Тем не менее проблему удалось разрешить за несколько часов. Сайт и мобильные приложения портала работают в стабильном режиме.

Сегодня утром жители Татарстана и других регионов стали жаловаться на прекращение действий сертификатов о вакцинации на госуслугах. Так, срок действия сократился с года до 6 месяцев. Причем сам портал стал недоступным в связи с большим наплывом желающих проверить свои QR-коды.

Диана Жиленкова