События недели: скандал вокруг Госархива Татарстана, «куар-кодирование» транспорта и вузов

Какие события в Татарстане принесла с собой первая неделя ноября

На этой неделе Верховный суд рассмотрел апелляцию, поданную адвокатами гендиректора челнинского кранового завода Марса Тимербулатова, которого подозревают в неуплате почти 500 млн рублей налогов. Его решено выпустить из СИЗО. В Набережных Челнах разобрали завалы в доме, где 25 октября взорвался бытовой газ. 70-летний Владимир Рочев, по вине которого предположительно произошел взрыв, умер в больнице. В Казани кипят страсти вокруг предстоящего перевода Госархива РТ из столицы в лаишевское Столбище. Правительство Татарстана решило не продлять с 8 ноября нерабочий период, но главной информационной бомбой недели стал анонс новых ограничительных мер, который призван решить проблему передачи вируса в общественном транспорте. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Татарстан не продлит режим антиковидных нерабочих дней, но заболеваемость растет

Татарстан решил не продлевать с 8 ноября период нерабочих дней, введенных из-за роста заболеваемости коронавирусом и смертности из-за него.

Об этом в четверг сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. Однако жесткие ограничения и запрет на работу ряда объектов, проведение зрелищно-развлекательных и массовых мероприятий продолжат действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Фото: Максим Платонов

Между тем уровень заболеваемости не спадает, умерли уже больше тысячи татарстанцев. Вместе с тем растет и численность вакцинированных — прививку сделали более 1,6 млн человек, а повторную вакцинацию прошли около 30,8 тысячи жителей республики. С 10 ноября Роспотребнадзор начнет проверку предприятий по итогам вакцинации. Руководителю компании даются сутки, чтобы определить, кого отстранить от работы из-за отсутствия прививки.

Новые ужесточения: транспорт — по QR-кодам

Но главная новость недели и, пожалуй, месяца — новые антиковидные меры в Татарстане.

Сегодня утром на субботнем совещании в Доме правительства РТ Рустам Минниханов сказал, что через две недели в Татарстане: приостановят действие транспортных карт для людей старше 60 лет без QR-кода или справки о медотводе; все люди старше 18 лет смогут ездить в общественном транспорте только с QR-кодом; студенты будут допускаться в вуз тоже только если у них есть QR-код или справка о медотводе.

Кроме того, мы помним, что с 9 ноября сотрудников, которые еще не сделали первого укола, начнут отстранять (кроме тех, кто предоставил справку о медотводе или переболел за последние полгода).

— Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет, — сказал Минниханов.



Фото: Ринат Назметдинов

Не стало главного подозреваемого в деле о взрыве

Через неделю после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Набережных Челнов в больнице от полученных травм и ожогов умер 70-летний Владимир Рочев.

Именно в его квартире, считает следствие, произошел взрыв. Таким образом число жертв трагедии увеличилось до двух. Напомним, в день происшествия в больнице умерла 22-летняя девушка, которую после взрыва накрыло бетонными плитами. Спасти ее не смогли.

После ЧП мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства города, уделяя особое внимание квартирам с неблагополучными жильцами. Сотрудники «Горгаза» приступили во вторник — им предстоит изучить состояние газового оборудования 184 916 квартир. 532 квартиры в автограде отключены от подачи газа.

В среду власти города приняли решение временно поселить в общежитие КАМАЗа работников и ветеранов компании, чьи квартиры были разрушены взрывом газа в доме 48/20. А еще пострадавшие жильцы начали получать финансовую помощь — деньги выплатят тем, кто прописан в доме. Разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций вышел на финишную прямую.



Пользователи Госархива РТ — против его переезда

В Татарстане разгорелся большой спор вокруг предстоящего переезда республиканского Госархива из Казани в село Столбище Лаишевского района.

Фото: tatarstan.ru

Было объявлено, что к 15 декабря помещения на Сибирском тракте и улице 8 Марта будут освобождены. В Казани останется работать лишь новый филиал второго корпуса на Декабристов, 4 — потому что так удобнее органам исполнительной власти. Свое недовольство и опасения, что это негативно отразится на работе, высказали ученые, исследователи, краеведы и другие частные посетители этой госструктуры. Они отправили на имя президента РТ коллективное письмо с просьбой не переносить Госархив в Лаишевский район.

В пятницу состоялась встреча группы активистов с представителями власти. Гульнара Габдрахманова, председатель Государственного комитета по архивному делу, объяснила, что пользователи архива теперь будут работать с оцифрованными документами, оригиналы будут выдаваться только в особых случаях. А в новое здание в Столбищах пользователи архива ездить не должны, потому что в Казани еще некоторое время остается работать читальный зал на улице 8 Марта и на Декабристов.

У общественности еще остается множество вопросов: например, зачем вообще нужны архивы, если с оригиналами документов работать невозможно?

Новый МФЦ — для удобства казанцев

1 ноября в Казани досрочно открылся новый многофункциональный центр рядом со станцией метро «Козья слобода» — на Чистопольской, 5.

Его пришлось открыть на два месяца раньше запланированного — офис МФЦ на Ямашева, 82 не справлялся с наплывом клиентов после ввода с 11 октября в Татарстане новых антиковидных ограничений. Площадь нового помещения МФЦ — более 1,7 тысячи кв. метров, в нем предусмотрено 50 окон приема заявителей — в три раза больше, чем на Ямашева. Ежедневная пропускная способность нового офиса — более 1000 посетителей.

Фото: kzn.ru

В день открытия МФЦ на Чистопольской посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он осмотрел помещения нового офиса и там же принял участие во Всероссийской переписи населения — ответил на вопросы анкеты.

Суд отменил арест владельца челнинского кранового завода

Во вторник из казанского СИЗО-1 по решению Верховного суда РТ после рассмотрения апелляции отпустили гендиректора Набережночелнинского кранового завода Марса Тимербулатова.

Напомним, 15 октября его задержали в аэропорту Бегишево по подозрению в мошенничестве на 5 млн рублей и в уклонении от выплаты налогов на сумму более 400 млн рублей. Суд признал арест незаконным и заменил обвиняемому пребывание в СИЗО на запрет определенных действий. Напомним следствие и прокуратура разошлись во мнениях на этот счет, еще когда определяли меру пресечения: представительница следствия требовала ареста в СИЗО, прокуратура выступала только за запрет определенных действий.



Как выяснилось в ходе заседания, Тимербулатов был объявлен в розыск, потому что отсутствовал на работе и дома. Но в суде было установлено, что за два дня до возбуждения дела, 10 октября, он вылетел с семьей в Калининград, чтобы отметить свой день рождения. Обратный билет он купил заранее. Кроме того, никаких документов в подтверждение попыток следователей-оперативников связаться с улетевшим директором в суд не представлялось.



Фото: Ирина Плотникова

Казанский аэропорт перешел на зимний режим работы

Международный аэропорт Казани с ноября перешел на зимнее расписание работы, которое будет действовать до 26 марта 2022 года.

Оно включает в себя новые международные рейсы, например на египетские курорты, в ОАЭ, Беларусь, Доминикану. А еще с 4 ноября из Казани снова можно будет слетать в Белгород и обратно. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Интернет в Татарстане стал еще доступнее

Начиная со следующего года и до 2030-го к мобильному интернету в Татарстане планируют подключить 624 населенных пункта, где насчитывается от 100 до 500 жителей.

Пока же 1 335 населенных пунктов республики до сих пор не имеют возможности получить услуги мобильного интернета, так называемого LTE.

Начиная с 2020 года, в рамках федеральной программы к широкополосному интернету в республике подключили 3,5 тыс. социально значимых объектов. В этом сегменте Татарстан стал лидером среди других регионов России.

Фото: Ринат Назметдинов

Слухи о посещении детсадов по QR-коду, новый прививочный пункт и помощь от МВД

Минобрнауки РТ и мэрия Казани в начале недели опровергли информацию о том, что 8 ноября попасть в столичные детские сады родители смогут только при наличии QR-кода.

Такого распоряжения не давала ни одна из структур. Однако в республиканском Минобрнауки отметили, что QR-код о вакцинации или справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании понадобятся, если один из родителей ребенка захочет побывать на утреннике в детском саду.



Во вторник в Казани открылся еще один новый пункт вакцинации с круглосуточным режимом работы и без выходных. Принимают желающих привиться от COVID-19 в любое время суток на территории городской клинической больницы №7 на Чуйкова, 54. Дождаться своей очереди горожане смогут в теплой палатке.

За два прошлых выходных дня в Татарстане выявили более 40 антиковидных нарушений. Несмотря на запрет, в ночное время продолжали работать некоторые магазины, а несколько заведений общепита оказывали услуги гражданам без QR-кодов. Большая часть нарушений зарегистрирована в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Зеленодольске и Заинске.

Фото: Максим Платонов

МВД республики откликнулось на призыв о помощи казанских автопредприятий, занимающихся городскими пассажирскими перевозками. Теперь проверять соблюдение масочного режима и штрафовать его нарушителей в общественном транспорте будут полицейские.

В свою очередь на днях с письмом на имя президента РТ обратились владельцы детских игровых центров. В нем они просят разрешить им работу с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам, а еще хотят выплату субсидий в качестве компенсации за вынужденный простой.



В честь праздника — финал фестиваля

В праздничный четверг в Казани в КЦ «Сайдаш» прошел гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом — Татарстан».

Его приурочили сразу к двум событиям — Дню народного единства и Году родных языков, которым обозначен в Татарстане текущий год. Республиканский фестиваль проводится с 2012 года, в его муниципальных турах ежегодно участвуют около 200 творческих коллективов, в состав которых входят представители народов, проживающих в Татарстане.

