В Татарстане детские центры в ТЦ обратились к Минниханову из-за вынужденного простоя

В Татарстане владельцы детских игровых центров обратились к президенту республики Рустаму Минниханову. Они попросили разрешить им работать с 8 ноября и впускать посетителей по QR-кодам, а еще выплату субсидии в качестве компенсации за вынужденный простой.



В обращении подчеркивается, что к ограничительным мерам руководители центров относятся с пониманием и соблюдают необходимые предписания — сейчас в отрасли вакцинированы 100% работников.

В связи с принятым постановлением Кабмина от 7 октября 2021 года количество посетителей детских развлекательных центров снизилось на 80%. Однако кредитные обязательства, плату за аренду, коммунальные и эксплуатационные платежи никто не отменял. Руководители оказались не в состоянии обеспечить все нужные платежи. Сотрудников отправили в административные отпуска из-за невозможности платить им зарплату.

Фото: pixabay.com

В Татарстане в этой отрасли занято порядка 2,5 тысячи человек, сообщает chelny.biz.



Маргарита Головатенко