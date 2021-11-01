Казанский аэропорт перешел на зимнее расписание
Международный аэропорт Казани перешел на зимнее расписание работы. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.
С 31 октября 2021 года по 26 марта 2022 года авиарейсы совершаются по зимнему расписанию. Оно включает в себя новые международные и внутренние рейсы.
Так, на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх будут летать восемь авиакомпаний, в Шарджу и Дубай — пять. В Минск планируются два полета в неделю, в Доминикану — три вылета в неделю. Традиционно фиксируется высокий спрос в Турцию. Восемь авиакомпаний будут вылетать в Стамбул и Анталью.
К началу ноябрьских нерабочих дней среди казанцев вырос спрос на дорогие туры на курорты ОАЭ, но тем не менее они столкнулись с дефицитом. Подробнее — в материале «Реального времени».
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