Казанский аэропорт перешел на зимнее расписание

Фото: Фото: Максим Платонов

Международный аэропорт Казани перешел на зимнее расписание работы. Об этом сообщается на официальном сайте аэропорта.

С 31 октября 2021 года по 26 марта 2022 года авиарейсы совершаются по зимнему расписанию. Оно включает в себя новые международные и внутренние рейсы.

Так, на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх будут летать восемь авиакомпаний, в Шарджу и Дубай — пять. В Минск планируются два полета в неделю, в Доминикану — три вылета в неделю. Традиционно фиксируется высокий спрос в Турцию. Восемь авиакомпаний будут вылетать в Стамбул и Анталью.

Фото: kazan.aero

К началу ноябрьских нерабочих дней среди казанцев вырос спрос на дорогие туры на курорты ОАЭ, но тем не менее они столкнулись с дефицитом. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова