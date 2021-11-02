Краеведы, ученые и экскурсоводы против: переезд татарстанского Госархива за город грозит скандалом

Из центра в Столбище: кому это выгодно?

Фото: Госархив РТ

Конфронтация Государственного архива РТ и его посетителей вышла на новый уровень: ученые, краеведы и экскурсоводы начали собирать подписи под коллективным письмом президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова назвала их претензии «чушью на постном масле». Однако теперь планируется совещание, где стороны попытаются договориться.

«Уже не хватает места»

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здания Госархива РТ. Ранее было объявлено, что к 15 декабря помещения на Сибирском тракте и улице 8 Марта будут освобождены — специалисты и фонды переезжают в поселок Столбище в Лаишевском районе, в 25 километрах от нынешнего офиса.

— Архив разнесен по городу, одно здание находится на территории посторонней организации, — сообщил директор Государственного архива РТ Ильдар Шафиков. — Уже не хватает места. Поскольку было здание, специальное построенное под архив, его отдали нашему архиву.

Здание в Столбище — это 15 тысяч квадратных метров. Нынешние хранилища архива, для сравнения, — это 10 тысяч «квадратов». Комплекс достроили в январе, а теперь отдали новым хозяевам, потому что у нынешнего руководства Росреестра появилась идея полностью перейти на электронный документооборот.



В новое помещение сначала переедут архивы с ул. 8 Марта и архив аудиовизуальных документов на Сибирском тракте, а в дальнейшем — и хранилища на Кремлевской, а также один корпус на ул. Декабристов. Сохранится новый филиал второго корпуса на Декабристов, 4 — потому что так удобнее органам исполнительной власти. Помимо личного доступа, сохраняется функция удаленного читального зала.

Здание в Столбище — это 15 тысяч квадратных метров. Фото: tatarstan.ru

«Архив республики должен находиться в столице республики, то есть в Казани»

В ответ на решение о переезде Госархива в Казани подготовили коллективное письмо президенту Татарстана, в котором «собщество городских ученых, краеведов и экскурсоводов обеспокоено и выражает тревогу в связи с тем, что архивные источники окажутся недоступны для исследовательской работы». Авторы указывают, что новое место недоступно для значительной части пользователей фондов архива. Существующая остановка находится в 3 км от здания.

— Мы понимаем, что решение о перевозе архива имеет аргументированное основание, а цифровизация фондов архива ведется. Однако цифровизация фондов — это работа на десятилетия, а исследовательская работа не может прерываться даже на год. До достижения показателя в 100% оцифрованных материалов фондов должен быть обеспечен постоянный доступ к бумажным документам для пользователей, необходимо организовать бесплатный доступ через ЕСИА, — говорится в письме.

Ученые и краеведы просят Рустама Минниханова поручить главе Государственного архива «разработку организационного плана по сохранению доступности бумажных фондов и оптимизацию работы с заказом справок, с привлечением в работу представителей научного, культурного и краеведческого сообществ».

Некоторые из подписавших письмо поделились с «Реальным временем» своим мнением:

— Факт закрытия и переезда архива в Столбище — трагедия! Только при полном восстановлении хронологической цепочки исторических событий и изменений в развитии города и архитектуры г. Казани можно разработать качественный и полноценный проект. Отсутствие доступа к информации равносильно уничтожению реставрационной школы в нашем городе, посредственного отношения к памятникам. Чем меньше информации смогут собрать архитекторы — реставраторы, тем выше вероятность упадка качества реставрации ОКН в целом!



— Проект реставрации объектов культурного наследия всегда сопровождается научными историко-архивными исследованиями и работой в архиве. Студентам-архитекторам кафедры реставрации в КГАСУ в образовательном процессе обязателен опыт работы в архиве. Удаленность и малодоступность фондов архива ставит под угрозу методику преподавания среди обучающихся, что скажется на качестве образования и научно-исследовательской работе по изучению историко-культурного наследия в целом среди молодежи.



— При сборе архивных материалов по объекту реставрации тратится много времени, какие то материалы остаются не просмотренными, это сильно мешает принять правильное решение при реставрации. Очень часто удивительные открытия нас ждут именно в архиве. Месяц ждали, чтобы записаться только на то, чтобы выписать архивные дела, а сейчас вообще неизвестно, когда просмотрим необходимые дела.



— Архив республики должен находиться в столице республики, то есть в Казани! А не в деревне на окраине города! Отношение к архивам — это отношение к истории. Нельзя выгонять татарскую историю из Казани!

— Я ума не приложу, как мы будем добираться до архива теперь и как мне лично заниматься исследованием истории казанской этнографии, — сетует директор этнографического музея КФУ Елена Гущина.

— Разделяю всеобщую озабоченность, — высказался Эдуард Хайруллин, заместитель руководителя Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».



Сейчас он активно занимается архивом недавно скончавшегося краеведа Льва Жаржевского, который незадолго до смерти написал в Facebook: «Пренеприятное известие, отношение мое самое отрицательное. Для изыскательской работы это станет большим препятствием. Особенно для тех, кто проводит длительную работу в архивах. То есть очень многие исследователи будут отсечены от регулярной работы в архивах».

Конкретный пример своей работы привел Дмитрий Мартынов, профессор кафедры алтаистики и китаеведения, руководитель проекта РФФИ по истории российского востоковедения Института международных отношений КФУ, который с коллегами с 2013 годами занимается изданием неопубликованных дневников выдающегося тюрколога Николая Федоровича Катанова. При поддержке президента РТ, руководства Хакасии и КФУ вышел том объемом 85 печатных листов, воспроизводящий дневник путешествия ученого в Южную Сибирь, Семиречье и Восточный Туркестан в 1890 году.

— Помимо того, что дальнейшая работа прервалась из-за эпидемии, переезд архива грозит просто остановить ее, — говорит профессор. — Дневники Катанова фиксируют культурную и религиозную ситуацию в Синьцзяне в конце XIX века, отношения китайского и мусульманского населения, содержат гигантский пласт фольклорных материалов на уйгурском, казахском и узбекском языках. Без работы с оригинальными материалами продолжение проекта будет физически невозможным.

«Новое здание в Столбище будет шикарнейшим»



Гульнара Габдрахманова была назначена председателем Госкомитета РТ по архивному делу в мае 2018 года. Ранее она занимала пост заместителя министра образования и науки РТ. В архиве она сменила Ираду Аюпову, которая возглавила министерство культуры.

Комментируя обращение ученых к президенту, Габдрахманова заявила: «Это все — чушь на постном масле». Она подчеркнула, что «Новое здание в Столбище будет шикарнейшим. Таких условий, какие будут там, не то чтобы в регионе, в стране нет. Планируется, что в поселке появится новая автобусная остановка и остановочная платформа для электропоездов, чтобы добираться до архива было удобнее».

По словам Габдрахмановой, архив постепенно отходит от практики выдачи бумаг на руки. Фото: tatarstan.ru

Разговоры о том, что Госархив Татарстана переедет в здание в поселке Столбище, по адресу: ул. Советская, 277, муссировались в сети с лета. Данный объект — один из восьми построек Росреестра в разных регионах России. По оценке Габдрахмановой, стройка обошлась «в миллиард 200 — 300 миллионов, цена его сейчас — уже, наверное, два миллиарда 200 — 300 миллионов рублей. Спасибо президенту РТ и Зяббарову Азату Галимзяновичу (руководитель Управления Росреестра по РТ, — прим. ред.), который лично курировал строительство. Здание досконально продумано — оно идеальное. Руководитель строительной организации требовал от рабочих четкого исполнения всего».

По словам Габдрахмановой, архив постепенно отходит от практики выдачи бумаг на руки: «Документы угасают, и выдавать их в пользование мы не заинтересованы. Мы заинтересованы их оцифровать и хорошие оцифрованные копии на компьютере в любом доступе предоставлять исследователям, а сами документы законсервировать, чтобы они у нас могли еще сто лет точно храниться».

Сообщается, что переезд пройдет при участии профессионалов.

— Никакой утери здесь быть не может, — заверила Габдрахманова. — Каждая тара, в которую складывается по две коробки, будет опломбирована. Опломбирован будет и транспорт. Его сопровождают сотрудники. Составляются акты по отъезду и по приему. Всю логистику мы уже рассчитали. К 15 декабря будут полностью освобождены здания на Сибирском тракте и ул. 8 Марта.

Историк Марк Шишкин красноречиво выразил общие претензии в своем телеграм-канале: «Я не против, если на новом месте архив будет работать так, что я смогу без предварительной записи попасть в читальный зал в любой будний день (а еще лучше в субботу и в воскресенье, как в Национальную библиотеку Республики Татарстан).



Я не против платить за цифровые копии дел, чтобы смотреть их из дома, если дело в 1000 листов (из которого мне может потребоваться 2-3 строчки) будет стоить условно рублей 500, а не 2000. Тогда я буду заказывать больше дел.



Я не против содействовать другим способам монетизации архивного дела (платная парковка в Столбище, плата за доступ), если цена будет вменяемой. Платить за любимое хобби — нормально. Только пусть уж студентам, пенсионерам и писателям диссертаций не придется платить. И автобусы пусть ходят нормально, ибо в гололед и я на эту трассу ни ногой.



И мне действительно все равно, где я получу желаемые мной условия. В Московском районе, в Советском районе или в Столбище.



Проблема в том, что с лета на эту тему есть только слухи, полунамеки и никаких точных фактов. Нет экскурсий для пользователей в будущий архивный городок. Нет понятной красивой инфографики о новых пользовательских возможностях. Нет презентаций».

Действительно, учитывая доводы архивистов, нельзя не заметить, что судьбоносное решение было озвучено без обсуждения вовлеченных сообществ, что в последнее время становится частой практикой. Как указала в разговоре с «Реальным временем» помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, вопрос о переезде поднимался и во время поездки президента накануне:

— Гульнара Закариевна готова провести совещание с участием исследователей, краеведов, научных учреждений и все с ними обсудить в ближайшее время.