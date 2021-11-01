Предполагаемый виновник взрыва газа в Челнах скончался в больнице

Фото: Сергей Афанасьев

Умер 70-летний Владимир Рочев, который считается предполагаемым виновником взрыва газа в челнинской многоэтажке. В Минздраве Татарстана «Реальному времени» эту информацию подтвердили.

Мужчина лежал на ИВЛ в отделении интенсивной терапии РКБ. Врачи бились за его жизнь всю неделю, но не смогли спасти — в три часа ночи Владимир скончался.

Несколько дней назад в отношении Рочева завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом» (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следователи выяснили, что пенсионер жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. В 2010 году он отказался от получения услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, установили металлическую заглушку.



Изначально в день трагедии пострадали четыре человека. В ту ночь погибла 22-летняя девушка, оказавшаяся под бетонными плитами. На следующей день в больницу обратилась еще одна женщина, после оказания помощи ее отправили домой на амбулаторное лечение.

Фото: Сергей Афанасьев

Семье погибшей девушки установили выплату в размере 1 млн рублей, пострадавшие получат до 100 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

Сегодня мэр Челнов Наиль Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства. Особое внимание при проверке будут обращать на неблагополучные квартиры.

Диана Жиленкова