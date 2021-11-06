Татарстан вводит QR-коды на проезд и обязательную вакцинацию в вузах

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане ситуация с коронавирусом вынуждает вводить новые антиковидные меры. Об этом заявил президент республики в рамках субботнего совещания в Доме правительства РТ.



Рустам Минниханов отметил, что введенный ранее режим нерабочих дней в республике продлеваться не будет. Тем не менее ограничительные меры по работе ряда объектов продолжают действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

За все время пандемии в Татарстане инфекция унесла жизни свыше тысячи жителей, среди них доля пожилых граждан составляет 85%.

«Это огромная цифра. Им бы еще жить и жить. Кто-то из них не вакцинировался, кто-то поздно сделал прививку и не успел выработать антитела. Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — сообщил Минниханов.

Президент добавил, что в его адрес поступает огромное количество жалоб о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Поскольку людей в нем нельзя рассадить, нарушители представляют угрозу жизни окружающих. Теперь в республике планируют ввести дополнительные антиковидные меры в городском транспорте:

Через две недели приостановят действие транспортных карт для граждан старше 60 лет, у которых нет QR-кода или справки о медотводе.

Кроме того, лица старше 18 лет смогут пользоваться городским транспортом только при наличии QR-кода.

Для лиц с медотводом правительству РТ поручено разработать форму электронного варианта справки о медицинском противопоказании вакцинации.

Помимо прочего, с 9 ноября отстраняют от работы сотрудников, которые не получили первый компонент прививки от коронавируса, за исключением лиц с медотводом или переболевших в последние шесть месяцев.

Изменения затронут и учебный процесс. Так, допуск лиц старше 18 лет на очные занятия планируется с предоставлением QR-кода или справки о медотводе. Также на совещании напомнили об обязательной вакцинации профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников учебных заведений.

Бизнес поддержат грантами на нерабочие дни

Республика не будет продлевать режим нерабочих дней, однако поддержит предпринимателей, оказав им помощь в получении грантов за время недельного простоя. Вопрос также обсудили сегодня на совещании в Доме правительства РТ.

Представители бизнеса в Татарстане подали в Федеральную налоговую службу 2858 заявлений на получение грантов на нерабочие дни. Из них 941 от юрлиц и 1917 от индивидуальных предпринимателей. Данные озвучили сегодня на республиканском совещании в Доме правительства.

При этом потенциальных получателей грантов значительно больше, отметили на встрече. Так, только в Казани на эти федеральные меры поддержки могут претендовать около 10,5 тысячи предпринимателей, в Набережных Челнах — более 4 тысяч, в Нижнекамском районе — 1,5 тысячи. Но, по данным муниципальных образований, поданных заявок в разы меньше. Поэтому муниципалитетам необходимо наладить обратную связь с субъектами МСП по получению грантов, подчеркнули на совещании.

Гранты — единовременная выплата в размере 1 МРОТ на одного сотрудника — федеральная мера поддержки субъектов МСП и СОНКО, действующая с 1 ноября. Для ее получения необходимо заполнить заявление на сайте nalog.ru в личном кабинете ЮЛ или ИП.



Диана Жиленкова